Нічні вибухи у РФ: дрони атакували Ростовську та Волгоградську області

У ніч проти 31 серпня Росія заявила про масовану атаку безпілотників на Ростовську та Волгоградську області. У кількох містах пролунали серії вибухів, місцеві жителі бачили спалахи у небі та чули роботу систем ППО.

За даними російського телеграм-каналу Shot, близько 3-ї ночі мешканці Міллерово на Ростовщині чули серію вибухів. Свідки заявили про 4–5 потужних ударів у різних районах міста, ймовірно спричинених роботою протиповітряної оборони.

У Міллерово мешканці чули 4–5 потужних вибухів Фото: Shot

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора області Юрій Слюсарь підтвердив, що ППО збило дрони у Чертковському та Міллеровському районах. Він наголосив, що на землі обійшлося без наслідків, постраждалих серед цивільних немає.

Вибухи у Волгограді 31 серпня: що відомо

Також Shot писав, що близько 5-ї години ранку вибухи пролунали вже над Волгоградом. Очевидці повідомляли про щонайменше десять вибухів у південній частині міста, було видно спалахи та чути звук двигунів у небі. Місцеві мешканці зазначили, що безпілотники рухалися на низькій висоті з боку Калача-на-Дону, про польоти дронів також розповідали жителі села Маринівка.

У Волгограді пролунали вибухи Фото: Shot

Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що ППО Міноборони РФ відбиває масовану атаку БПЛА. За його словами, жертв і значних руйнувань немає, однак уламки безпілотників спричинили загоряння сухої трави в кількох районах, які вдалося швидко ліквідувати. Також у селищі Середня Ахтуба один із дронів впав на дорогу — там працюють сапери.

Нагадаємо, що 30 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив удари по важливих об’єктах на території Росії, зокрема на "НПЗ Краснодарський" та завод "Сизранський". У ніч на суботу підрозділи безпілотників і спецоперацій уразили завод у Краснодарському краї.

Також Фокус писав, що уночі на 30 серпня Росію масовано атакували безпілотники. Вибухи пролунали зокрема у Самарській та Краснодарській областях, де під ударами опинилися нафтопереробні заводи.

Окрім цього, увечері 29 серпня в Ростові-на-Дону пролунала серія вибухів, що спричинила сильну пожежу. У регіоні оголосили повітряну тривогу через можливу загрозу ударних БПЛА, а місцеві канали повідомляли про щонайменше три вибухи в небі над містом.