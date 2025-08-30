У Росії горять два НПЗ: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження, на місці чисельні вибухи (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї та заводу "Сизранський" у Самарській області.

У ніч на суботу 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "НПЗ Краснодарський", повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Цей нафтопереробний завод бере участь у забезпеченні збройних сил РФ, виробляючи світлі нафтопродукти, тобто бензини, дизель, авіаційне пальне об’ємом 3 млн тонн на рік.

На об’єкті, підкреслили у Генштабі, зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Також підрозділи СБС повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області, який виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум.

До серпня 2025 року об’єми переробки складали 8.5 млн тонн на рік.

У районі об’єкта фіксується пожежа, повідомляють у ГШ ЗСУ, зазначаючи, що результати вогневого ураження уточнюються.

Здійснення атак на російські підприємства нафтопереробного комплексу відбувалося у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, щоб змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, вночі на 30 серпня Росію масовано атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Самарській та Краснодарській областях, де під ударами опинилися нафтопереробні заводи.

Фокус писав, що уночі 15 серпня дрони масовано атакували нафтопереробний завод у місті Сизрань, який вважається одним із найбільших у системі компанії "Роснефть". Він забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області Росії, а також частково центральні регіони країни.