В России горят два НПЗ: Генштаб ВСУ подтвердил поражение, на месте многочисленные взрывы (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение важных объектов на территории России, в частности нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае и завода "Сызранский" в Самарской области.

В ночь на субботу 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили "НПЗ Краснодарский", сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Этот нефтеперерабатывающий завод участвует в обеспечении вооруженных сил РФ, производя светлые нефтепродукты, то есть бензины, дизель, авиационное топливо объемом 3 млн тонн в год.

На объекте, подчеркнули в Генштабе, зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Также подразделения СБС повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области, который производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум.

К августу 2025 года объемы переработки составляли 8.5 млн тонн в год.

В районе объекта фиксируется пожар, сообщают в ГШ ВСУ, отмечая, что результаты огневого поражения уточняются.

Осуществление атак на российские предприятия нефтеперерабатывающего комплекса происходило в рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива в воинские части оккупантов, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, ночью на 30 августа Россию массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Самарской и Краснодарской областях, где под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы.

