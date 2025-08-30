У Сизрані та Краснодарі в Росії палають НПЗ після нічної атаки безпілотників (відео)

Уночі на 30 серпня Росію масовано атакували безпілотники. Вибухи пролунали зокрема у Самарській та Краснодарській областях, де під ударами опинилися нафтопереробні заводи.

Внаслідок обстрілу масштабні пожежі здійнялися на території Сизранського та Краснодарського НПЗ. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку на Росію.

Атака на Сизранський НПЗ

Про атаку на Сизрань голова міського округу Сергій Володченков повідомив близько 04:20 години. За інформацією чиновника, на тлі атаки у місті працювали системи оповіщення, місцевих закликали не покидати без необхідності домівки.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев зазначив під ранок, що безпілотники намагалися уразити промислове підприємство у Сизрані. Інформації про влучання по НПЗ чиновник не розкривав.

Водночас у соцмережах поширюють відеоролики, на яких видно, як палає нафтопереробний завод у Сизрані.

Атака на Краснодарський НПЗ

Також уночі близько 03:00 години вибухи пролунали у районі Краснодарського НПЗ, повідомили місцеві канали. За офіційними повідомленнями місцевої влади, на території Краснодарського НПЗ палає технічна установка.

"Через падіння уламків безпілотників на території Краснодарського НПЗ пошкоджено одну з технологічних установок, сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Співробітників НПЗ евакуювали, інформації про постраждалих через атаку безпілотників на момент публікації не надходило.

Під ранок російське міністерство оборони повідомило, що уночі над регіонами РФ нібито було збито 86 безпілотників.

Нагадаємо, у соцмережах увечері 29 серпня інформували, що у російському Ростові здійнялася сильна пожежа: у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Також уночі 29 серпня дрони атакували російське місто Орел: внаслідок атаки були пошкоджені будинки та здійнялися пожежі.