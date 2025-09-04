Україну перетворять на "сталевого дикобраза": ЗСУ отримають далекобійні ракети від "Коаліції рішучих"

Країни "Коаліції рішучих" готові постачати ЗСУ ракети великої дальності. Захід переконаний, що цей крок змусить президента Росії Володимира Путіна припинити війну.

Уряд Великої Британії заявив, що Україна отримала "непорушну обіцянку" щодо ракет.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подякував військовому командуванню і начальникам штабів оборони за оперативну роботу із забезпечення розгортання сил в Україні в разі припинення вогню.

Приєднавшись до переговорів із Глазго, Стармер попередив, що Путіну не можна довіряти. За його словами, російський лідер навмисно затягує мирні переговори, одночасно завдаючи ударів по Україні.

"Це підтвердили невибіркові атаки по Києву минулого тижня, які завдали сильної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС", — заявив представник Даунінг-стріт.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку додала, що "коаліція рішучих" має на меті перетворити Україну на "сталевого дикобраза", поліпшивши її захист від російської агресії.

Інша мета полягає у створенні багатонаціональних миротворчих сил для України за підтримки США і паралельне зміцнення обороноздатності Європи.

Зазначимо, що Велика Британія думає над надсиланням Україні балістичних ракет NIGHTFALL після завершення їх розробки. У неї буде дальність ураження понад 600 кілометрів, а загальна вага бойової частини — до 500 кілограмів.

Нагадаємо, вдень 4 вересня ЗС РФ обстріляли Чернігів балістичними ракетами, які випустили з Брянської області. Ракети влучили по групі саперів гуманітарного розмінування.

Українська компанія Fire Point раніше оголосила про розробку балістичних ракет FP-7 і FP-9. Перша б'є на відстань до 200 км, а друга — до 855 км.