Украину превратят в "стального дикобраза": ВСУ получат дальнобойные ракеты от "Коалиции решительных"

Страны "Коалиции решительных" готовы поставлять ВСУ ракеты большой дальности. Запад убежден, что этот шаг заставит президента России Владимира Путина прекратить войну.

Правительство Великобритании заявил, что Украина получила "нерушимое обещание" по ракетам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил военное командование и начальников штабов обороны за оперативную работу по обеспечению развертывания сил в Украине в случае прекращения огня.

Присоединившись к переговорам из Глазго, Стармер предупредил, что Путину нельзя доверять. По его словам, российский лидер намеренно затягивает мирные переговоры, одновременно нанося удары по Украине.

"Это подтвердили неизбирательные атаки по Киеву на прошлой неделе, которые нанесли сильный ущерб зданиям Британского совета и делегации ЕС", — заявил представитель Даунинг-стрит.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь добавила, что "коалиция решительных" преследует цель превратить Украину в "стального дикобраза", улучшив ее защиту от российской агрессии.

Другая цель состоит в создании многонациональных миротворческих сил для Украины при поддержке США и параллельное укрепление обороноспособности Европы.

Отметим, что Великобритания думает над отправкой Украине баллистических ракет NIGHTFALL после завершения их разработки. У нее будет дальность поражения более 600 километров, а общий вес боевой части — до 500 килограмм.

Напомним, днем 4 сентября ВС РФ обстреляли Чернигов баллистическими ракетами, которые выпустили с Брянской области. Ракеты попали по группе саперов гуманитарного разминирования.

Украинская компания Fire Point ранее объявила о разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9. Первая бьет на расстояние до 200 км, а вторая — до 855 км.