Отключение света в Украине: в Винницкой области ввели новые графики по 1 апреля

Новые графики почасовых отключений электроэнергии действуют уже с 1 октября. В АО "Винницаоблэнерго" отметили, что будут выключать свет только после соответствующих распоряжений "Укрэнерго".

Related video

В Винницкой области ввели новые графики отключений света, которые могут быть задействованы с 1 октября по 1 апреля. Однако это не означает, что у местных жителей ежедневно будет исчезать электроэнергия. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба "Винницаоблэнерго" в Facebook.

Графики будут действовать только в случае распоряжений от НЭК "Укрэнерго" или "в исключительных ситуациях", например связанных с массированными атаками ВС РФ.

"Иными словами, графики — это предохранительный механизм, позволяющий поддержать стабильность энергоснабжения и избежать масштабных аварийных отключений. Если же энергосистема работает в штатном режиме, электроснабжение осуществляется без ограничений", — пояснили энергетики.

Каждому потребителю советуют заранее узнать, в какой он очереди в соответствии с графиком. Сделать это можно по ссылке. В "Винницаоблэнерго" отметили, что это поможет быть готовым к возможным перерывам в подаче света. Также украинцев призвали относиться к нововведению с пониманием, ведь "готовность к любым сценариям — залог энергетической безопасности региона и страны в целом".

В Одесской области почти 50 тысяч человек без света

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру региона. В результате удара возникли перебои с электроснабжением.

"На утро энергетикам удалось перезаживить поврежденную инфраструктуру из разных источников там, где это технически возможно. Сейчас 11,3 тыс. клиентов уже со светом. Временно без света остаются 46,6 тыс. потребителей. Продолжаются ремонтные работы", — передал глава ОВА.

Напомним, 1 октября в "Черниговоблэнерго" заявили, что в результате массированного удара ВС РФ произошла системная авария в сети и мощности не хватает для одновременного обеспечения всех потребителей светом. С 20:00 в регионе ввели графики отключений по четырем очередям.

Ночью в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Мониторинговые каналы информировали о примерно 20 ударных БПЛА. Мэр Геннадий Труханов сообщал об угрозе для центрального и Пересыпского районов. Вскоре в городе вспыхнул пожар, а в некоторых районах исчезли свет и вода.