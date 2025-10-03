Росія вдарила ракетами й дронами по Полтавщині: під ударом була енергетика (фото, відео)

Вночі на 3 жовтня ЗС РФ здійснили комбіновану атаку Полтавської області, у регіоні гриміли вибухи і були зафіксовані влучання. Місцева влада повідомила, що частину шкіл перевели на дистанційне навчання, а також виникла аварійна ситуація на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення.

Росія вдарила по регіону ракетами й безпілотниками, зафіксовані влучання та падіння уламків на різних локаціях. Від ворожої атаки постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

У Полтавській громаді уламки пошкодили приватне домоволодіння, але обійшлося без постраждалих. У "Суспільному" передали, що в області було чутно серію вибухів.

Нічна атака 3 жовтня: наслідки у Полтавській області

У місцевому медіа "Ми — Полтава" показали уламки ракети, які після нічного удару лежать посеред вулиці. Зазначається, що пошкоджений приватний будинок.

"На невістку посипалося скло, врятувала їх ковдра", — розповіла власниця.

В іншому медіа "Зміст" проінформували, що найбільше від обстрілу постраждав Подільський район. Під ударом опинились цивільні об'єкти, лише на одному з них вибило понад 40 вікон.

У Полтаві від атаки постраждав Миколаївський храм. Там пошкоджень зазнала трапезна, де волонтери плетуть сітки.

Фото трапезної після удару Фото: Соцмережі

Атака по Полтавській області: ЗС РФ били по енергетиці

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова наголосила, що Полтавська громада "цілу ніч була під комбінованою атакою". Пошкоджена цивільна інфраструктура і житлові будинки в різних куточках громади, до ліквідації наслідків залучили усі необхідні служби.

"Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на зараз до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн навчання", — зазначила Ямщикова.

Вона також попередила, що у місті сталася аварійна ситуація на мережі електроживлення громадського транспорту та лінії зовнішнього освітлення. Через це рух транспорту по бруківці (вулиця Небесної Сотні) повністю перекрито.

"Маршрути №32,36,39,58,65 слідують до зуп. Богдана Хмельницького. З 9:30 світлофор на перехресті вулиць Соборності — Сінна не працюватиме у звʼзку із заміною ліній електропередач", — додала секретарка міськради.

Нагадаємо, вночі на 3 жовтня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, під ударом окрім Полтавської області були Одеська, Дніпропетровська та Харківська. Ворог запускав дрони, а також крилаті та балістичні ракети. У Дніпрі сталися займання.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що ЗС РФ влаштують терор для жителів Запоріжжя. Він порадив виїжджати з міста, якщо є така можливість, щоб перечекати "активну фазу цього російського осіннього наступу" у безпеці.