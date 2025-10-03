Россия ударила ракетами и дронами по Полтавской области: под ударом была энергетика (фото, видео)

Ночью на 3 октября ВС РФ осуществили комбинированную атаку Полтавской области, в регионе гремели взрывы и были зафиксированы попадания. Местные власти сообщили, что часть школ перевели на дистанционное обучение, а также возникла аварийная ситуация на сети электропитания общественного транспорта и линии наружного освещения.

Россия ударила по региону ракетами и беспилотниками, зафиксированы попадания и падения обломков на разных локациях. От вражеской атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в.и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

В Полтавской общине обломки повредили частное домовладение, но обошлось без пострадавших. В "Суспільному" передали, что в области была слышна серия взрывов.

Ночная атака 3 октября: последствия в Полтавской области

В местном медиа "Мы — Полтава" показали обломки ракеты, которые после ночного удара лежат посреди улицы. Отмечается, что поврежден частный дом.

"На невестку посыпалось стекло, спасло их одеяло", — рассказала владелица.

В другом медиа "Зміст" проинформировали, что больше всего от обстрела пострадал Подольский район. Под ударом оказались гражданские объекты, только на одном из них выбило более 40 окон.

В Полтаве от атаки пострадал Николаевский храм. Там повреждения получила трапезная, где волонтеры плетут сетки.

Фото трапезной после удара Фото: Соцсети

Атака по Полтавской области: ВС РФ били по энергетике

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова отметила, что Полтавская громада "всю ночь была под комбинированной атакой". Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома в разных уголках громады, к ликвидации последствий привлекли все необходимые службы.

"Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на сейчас в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн обучение", — отметила Ямщикова.

Она также предупредила, что в городе произошла аварийная ситуация на сети электропитания общественного транспорта и линии наружного освещения. Из-за этого движение транспорта по брусчатке (улица Небесной Сотни) полностью перекрыто.

"Маршруты №32,36,39,58,65 следуют до остановки. Богдана Хмельницкого. С 9:30 светофор на перекрестке улиц Соборности — Сенная не будет работать в связи с заменой линий электропередач", — добавила секретарь горсовета.

Напомним, ночью на 3 октября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, под ударом кроме Полтавской области были Одесская, Днепропетровская и Харьковская. Враг запускал дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. В Днепре произошли возгорания.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил, что ВС РФ устроят террор для жителей Запорожья. Он посоветовал выезжать из города, если есть такая возможность, чтобы переждать "активную фазу этого российского осеннего наступления" в безопасности.