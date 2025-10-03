Россияне ночью массированно обстреляли Украину ракетами и дронами: какие области подверглись атаке

Россияне в ночь на 3 октября осуществили массированный обстрел Украины беспилотниками и ракетами. Взрывы раздавались в Полтаве, Одессе, Днепре и Харьковской области.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали о пусках вражеских БПЛА еще днем предыдущих суток. За ночь 3 октября, по данным ВС, россияне также выпустили крылатые и баллистические ракеты, большинство из них — курсом на Полтавскую область.

Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных БПЛА еще с 19:20 2 октября. Вражеские беспилотники двигались по Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям, впоследствии россияне запустили баллистические и крылатые ракеты по Полтаве и отдельным районам Харьковщины.

Обстрел Украины 3 октября: детали

По данным мониторов, в течение ночи россияне атаковали "Шахедами" Харьков, Полтаву, Лубенский район Полтавщины, Днепр и Одессу. Также предварительно оккупанты запустили 6 баллистических ракет типов "Искандер-М 9м723" по району Лубнов и Лохвицы в Полтавской области и 20 крылатых ракет "Х-59/69" и "Искандер-к 9м727-729" по Полтаве, Лубнах и некоторых населенных пунктах Харьковщины. Также авторы канала отметили, что по предварительной информации россияне не применяли крылатые ракеты морского и воздушного базирования, а запускали их только с наземных установок. Кроме того, мониторы сообщают, что по предварительным данным под ударом были в частности объекты энергетики.

Обстрел Полтавы

В Полтавской ОВА объявляли воздушную тревогу в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районе с 6:11 утра. С 7:16 были объявлены отбои. Официально о последствиях обстрела местные власти на момент публикации материала не сообщали.

Обстрел Днепра

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 7:30 рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на область. По его информации, над Днепропетровщиной было сбито 13 беспилотников. В самом Днепре произошли возгорания, в одном из поселков Днепровского района повреждены 4 частных дома, в Шахтерской громаде Синельниковского района выбиты окна пятиэтажки, в Межевской громаде загорелся дом, а в Марганецкой громаде Никопольского района зафиксированы удары FPV-дрона и тяжелой артиллерии. На момент публикации новости информации о пострадавших не было.

Местные каналы сообщали о взрывах в Днепре в 1:01 и серию взрывов с 2:45.

Россияне ночью повредили жилые дома в Днепропетровской области Фото: Telegram Оккупанты в ночь на 3 октября обстреляли населенные пункты Днепропетровщины Фото: Telegram

Обстрел Одессы

В Одесской ОГА объявляли воздушную тревогу в 2:20, она продолжалась до 2:51. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщал об угрозе для Пересыпского района и о взрывах в Одессе в 2:38. Информации о последствиях атаки на момент публикации материала нет.

Напомним, издание "Financial Times" 2 октября писало, что РФ модернизировали свои баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер" для обхода ЗРК Patriot.

Ночью 2 октября Россия массированно ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе. Были ранены машинист поезда и житель соседнего жилого дома.