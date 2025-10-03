Росіяни вночі масовано обстріляли Україну ракетами та дронами: які області зазнали атаки

Росіяни в ніч на 3 жовтня здійснили масований обстріл України безпілотниками та ракетами. Вибухи лунали в Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.

В Повітряних силах Збройних сил України попереджали про пуски ворожих БПЛА ще вдень попередньої доби. За ніч 3 жовтня, за даними ПС, росіяни також випустили крилаті та балістичні ракети, більшість із них — курсом на Полтавську область.

Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних БПЛА ще з 19:20 2 жовтня. Ворожі безпілотники рухалися Сумською, Харківською, Полтавською, Черкаською, Чернігівською та Київською областями, згодом росіяни запустили балістичні та крилаті ракети по Полтаві та окремих районах Харківщини.

Обстріл України 3 жовтня: деталі

За даними моніторів, протягом ночі росіяни атакували "Шахедами" Харків, Полтаву, Лубенський район Полтавщини, Дніпро та Одесу. Також попередньо окупанти запустили 6 балістичних ракет типів "Іскандер-М 9м723" по району Лубнів і Лохвиці в Полтавській області та 20 крилатих ракет "Х-59/69" та "Іскандер-к 9м727-729" по Полтаві, Лубнах і деяких населених пунктах Харківщини. Також автори каналу зазначили, що за попередньою інформацією росіяни не застосовували крилаті ракети морського та повітряного базування, а запускали їх лише з наземних установок. Крім того, монітори повідомляють, що за попередніми даними під ударом були зокрема об'єкти енергетики.

Обстріл Полтави

В Полтавській ОВА оголошували повітряну тривогу в Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районі з 6:11 ранку. З 7:16 було оголошено відбої. Офіційно про наслідки обстрілу місцева влада на момент публікації матеріалу не повідомляла.

Обстріл Дніпра

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 7:30 розповів про наслідки нічної атаки БПЛА на область. За його інформацією, над Дніпропетровщиною було збито 13 безпілотників. У самому Дніпрі сталися займання, в одному з селищ Дніпровського району пошкоджені 4 приватні будинки, в Шахтарській громаді Синельниківського району вибиті вікна п'ятиповерхівки, в Межівській громаді загорілася оселя, а в Марганецькій громаді Нікопольського району зафіксовано удари FPV-дрона та важкої артилерії. На момент публікації новини інформації про постраждалих не було.

Місцеві канали повідомляли про вибухи в Дніпрі о 1:01 та серію вибухів з 2:45.

Росіяни вночі пошкодили житлові будинки в Дніпропетровській області Фото: Telegram Окупанти в ніч на 3 жовтня обстріляли населені пункти Дніпропетровщини Фото: Telegram

Обстріл Одеси

В Одеській ОВА оголошували повітряну тривогу о 2:20, вона тривала до 2:51. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про загрозу для Пересипського району та про вибухи в Одесі о 2:38. Інформації про наслідки атаки на момент публікації матеріалу немає.

Нагадаємо, видання "Financial Times" 2 жовтня писало, що РФ модернізували свої балістичні ракети "Кинджал" й "Іскандер" для обходу ЗРК Patriot.

Вночі 2 жовтня Росія масовано вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі. Були поранені машиніст поїзда та мешканець сусіднього житлового будинку.