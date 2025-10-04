Без газу, води і світла: ЗС РФ позбавили жителів Шостки базових умов для життя

Місто Шостка на Сумщині занурилось у блекаут, і ЗС РФ не припиняють ударів. Нині воду місцевим жителям подають за графіком — тричі на день, а через пошкодження газорозподільної станції відсутній і газ.

Related video

У жителів Шостці немає електроенергії, води і газу. Про це 4 жовтня повідомили у "Суспільному".

На Сумщині пошкоджена газорозподільна станція

Міський голова Микола Нога попросив усіх максимально обмежити використання природного газу у зв'язку з "масованою, безпрецедентно потужною атакою" ЗС РФ. З його слів, це дозволить не допустити збій системи. Також мер закликав містян не ігнорувати повітряну тривогу та ховатись в укриттях під час роботи ППО.

У Сумській філії "Газмережі" повідомили, що внаслідок обстрілів пошкоджена газорозподільна станція. Через це жителям населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка тимчасово обмежили у споживанні природного газу.

"Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", — заявили фахівці.

Воду у Шостці подають за графіком

Також Нога попередив, що через атаки ЗС РФ були зруйновані енергетичні обʼєкти, тому водопостачання відбуватиметься за графіком.

4 жовтня, відповідно до аварійного графіку, воду жителям Шостки планово дають тричі:

з 6:30 до 9:00;

з 11:30 до 14:00;

з 17:00 до 21:00;

Блекаут у Шостці стався ще 4 дні тому

Як передавав Фокус, мер Шостки повідомляв про знеструмлення міста ще 1 жовтня. Це сталося внаслідок удару російських військ по електропідстанції. У Шостці запрацювали центри незламності, водопостачання й соціально важливі об’єкти інфраструктури заживили альтернативними енергоносіями.

На тлі цих новим міський голова Конотопа Артем Семеніхін порадив місцевим також зробити запас води, дістати генератори та газові балони, а за можливості й перебратись тимчасово у села. Він наголосив, що Ніжин — у повному блекауті, а росіяни "все більше сходять з розуму".

Нагадаємо, 3 жовтня ЗС РФ вдарили по залізничному вокзалу і влучили у пасажирські вагони потягу сполучення "Шостка-Київ". Постраждали приблизно 30 осіб, поранених госпіталізували. Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни свідомо били по цивільних.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що поранення дістали і працівники "Укрзалізниці", і пасажири. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда "Терещенська — Новоград-Сіверський", а другий — в електротяг потяга "Київ — Шостка". Серед постраждалих є троє дітей.