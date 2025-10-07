У Сумах під ранок пролунали вибухи: після атаки РФ частина міста опинилася без світла

У Сумах під ранок 7 жовтня пролунала серія вибухів: російська армія атакувала місто ударними безпілотниками. Після цього у Сумах почалися перебої з електроенергією.

Після ранкового обстрілу частина Сум опинилася без світла. Про це повідомило медіа "Суспільне Суми" з посиланням на інформацію від підписників.

Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини близько 06:00 години. Російські дрони на півдні області рухалися курсом на південь, інформували військові.

Невдовзі у Сумах прогриміли вибухи. "Суспільне" інформувало про вибухи у місті об 06:07 та об 06:09 годині.

Через деякий час "Суспільне" зазначило, що у частині Сум зникла електроенергія після вибухів. Про перебої зі світлом у місті також повідомляли користувачі у місцевих Telegram-каналах.

Офіційної інформації про наслідки ранкової атаки на Суми на момент публікації не надходило. У регіоні триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Удари ЗС РФ по інфраструктурі на Сумщині: що відомо на зараз

Росіяни нещодавно масовано атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині, зокрема у Шостці, позбавивши мешканців міста базових умов для життя.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров уночі 7 жовтня розповів, яка наразі ситуація у Шосткинській громаді. За його словами, українські енергетики відновлюють подачу електроенергії в усіх мікрорайонах громади. Частина будинків вже отримала подачу електроенергії постійно, в інших будинках електроенергія подається за графіком.

Водночас газопостачання у Шосткинській громаді відновлено майже повністю, додав Григоров.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 жовтня ЗС РФ масовано атакували Харків безпілотниками: внаслідок обстрілу у місті виникли перебої з електропостачанням.

Також росЗМІ 6 жовтня повідомляли, що у Бєлгороді після блекауту терміново встановлюють мобільні генератори.