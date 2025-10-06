Темні часи: у Бєлгороді терміново встановлюють мобільні генератори

У російському Бєлгороді поруч із великими об'єктами почали з'являтися мобільні генератори. Причина — перебої з електрикою після атак ЗСУ у відповідь на обстріли ЗС РФ енергооб'єктів України.

Related video

Зокрема, один такий очевидці сфотографували біля великого мережевого продовольчого магазину в центрі міста, а фото опублікували в Telegram-каналі "БелГородские подробности".

Встановлення генераторів автори публікації називають "гарним прикладом для подібних комерційних об'єктів", оскільки люди тепер знають, який магазин у разі блекауту працюватиме й надалі.

Однак сам факт появи електрогенераторів у Бєлгороді в пабліку називають "новою сторінкою в історії міста", причому, не найкращою.

Фото: Скриншот

За інформацією росЗМІ, атака українських безпілотників увечері 5 жовтня залишила без електрики 40 тисяч осіб. За ніч аварійні бригади скоротили їхню кількість до 5 тисяч.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що приватному сектору потрібно забезпечити себе генераторами, і загалом по області слід вибудувати систему резервних джерел енергії. Головам муніципалітетів він доручив зайти в кожну оселю, сповістити про це.

За словами чиновника, влада не може забезпечити резервною генерацією кожен будинок, а обхід допоможе виявити мешканців, у кого немає можливості купити генератор. Їх планують вивозити в пункти тимчасового розміщення.

Тимчасом ЗС РФ продовжують знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що розбито дві підстанції, які забезпечували місто електрикою, і порадив готуватися до найважчої за всю війну зими.

Подумати про прийдешні проблеми закликали жителів міські голови Луцька та Івано-Франківська.

Наразі найважча ситуація після обстрілів енергетики — у Сумській та Чернігівській області. Місто Шостка без світла вже кілька днів.

Також від відсутності електрики після прильоту з підстанції страждають жителі Славутича.