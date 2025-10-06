Темные времена: в Белгороде срочно устанавливают мобильные генераторы

В российском Белгороде рядом с крупными объектами начали появляться мобильные генераторы. Причина – перебои с электричеством после ответных атак ВСУ на обстрелы ВС РФ энергообъектов Украины.

Related video

В частности, один такой очевидцы сфотографировали возле одного из крупных сетевых продовольственных магазинов в центре города, а фото опубликовали в Telegram-канале "БелГородские подробности".

Установку генераторов авторы публикации называют "хорошим примером для подобных коммерческих объектов", поскольку люди теперь знают, какой магазин в случае блэкаута будет работать и дальше.

Однако сам факт появления электрогенераторов в Белгороде в паблике называют "новой страницей в истории города", причем, не самой лучшей.

Фото: Скриншот

По информации росСМИ, атака украинских беспилотников вечером 5 октября оставила без электричества 40 тысяч человек. За ночь аварийные бригады сократили их число до 5 тысяч.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что частному сектору нужно обеспечить себя генераторами, и в целом по области нужно выстроить систему резервных источников энергии. Главам муниципалитетов он поручил зайти в каждый дом, оповестить об этом.

По словам чиновника, власти не могут обеспечить резервной генерации каждый дом, а обход поможет выявить жителей, у кого нет возможности купить генератор. Их планируют вывозить в пункты временного размещения.

Тем временем ВС РФ продолжают уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что разбиты две подстанции, которые обеспечивали город электричеством, и посоветовал готовиться к тяжелейшей за всю войну зиме.

Подумать о грядущих проблемах призвали жителей городские головы Луцка и Ивано-Франковска.

Сейчас самая тяжелая ситуация после обстрелов энергетики – в Сумской и Черниговской области. Город Шостка без света уже несколько дней.

Также от отсутствия электричества после прилета по подстанции страдают жители Славутича.