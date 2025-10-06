У Харкові пролунало понад 20 вибухів і здійнялися пожежі: ЗС РФ масовано атакували місто БпЛА

Пізно увечері 6 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів: росіяни масовано атакували місто безпілотниками. Внаслідок ударів у Харкові здійнялися пожежі, а також виникли перебої з електропостачанням.

Загалом упродовж двадцяти хвилин російської атаки у Харкові прогриміли понад двадцять вибухів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Російська атака на місто почалася близько 22:35 години: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що у Харкові було чутно звуки вибухів.

Повітряні сили повідомили, що на місто прямують кілька груп російських БпЛА зі східного напрямку. У наступні хвилини у Харкові пролунало близько 20 вибухів, зазначило "Суспільне".

За попередніми даними Ігоря Терехова, під ударом у Харкові перебував Індустріальний район міста.

"За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа", — зазначив мер.

Олег Синєгубов також повідомив, що пожежа внаслідок обстрілу здійнялася у Немишлянському районі міста.

"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі", — наголосив голова ОВА.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Харкові внаслідок обстрілу виникли проблеми з електроенергією. В одному з районів міста спостерігаються перебої з електропостачанням.

Інформації про постраждалих та наслідки атаки на момент публікації не надходило. Повітряні сили інформували, що на Харківщині зафіксовано рух безпілотників курсом на захід.

Нагадаємо, 6 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російський БпЛА атакував голову і секретаря Борівської громади на Харківщині.

Також Ігор Терехов 6 жовтня закликав мешканців Харкова готуватися до важкої зими: внаслідок обстрілу у місті знищені дві підстанції.