FPV-дрон РФ атакував голову і секретаря Борівської громади на Харківщині: посадовців ушпиталили

Начальник Борівської селищної військової адміністрації Харківської області Олександр Тертишний і секретар сільської ради постраждали від атаки російського FVP-дрона 6 жовтня. Безпілотник вдарив біля легкового авто, в якому їхали посадовці.

Related video

Про наслідки атаки БПЛА на Харківщину повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він розповів, що FPV-дрон окупантів "прилетів" у Боровій біля легкового авто та пошкодив заднє колесо.

"У машині перебували начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади — вони зазнали вибухових травм, забоїв", — розповів голова ОВА.

Він додав, що постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу від медиків.

Сам начальник Борівської СВА Олександр Тертишний розповів у коментарі "Суспільному", що під час атаки був у Боровій із секретарем сільської ради та начальником цивільного захисту. За його словами, вони вчасно змогли вибігти з машини, коли помітили наближення безпілотника.

"Ми їхали вулицею й мій колега крикнув, що летить дрон. Ми вискочили з машини й дрон вибухнув в кількох метрах від мене. Нічого страшного, посікло ноги й акубаротравма", — сказав Тертишний.

Він розповів, що лікарі витягли уламки, та зараз він почувається нормально.

Начальник Борівської СВА додав, що громада постійно зазнає атак ворожих дронів і реактивних систем залпового вогню. За його словами, частина людей виїхала з селища, але частина людей ще лишаються на лівому березі та не бажають евакуюватися.

"У Боровій ситуація складна, лінія фронту тут вже не так і далеко. У селищі немає ні світла, ні газу, просто небезпечно там бути людям", — сказав голова громади.

Нагадаємо, 5 жовтня Росія здійснила нічний удар по Україні "Шахедами". Вибухи лунали в Харкові, місцеві жителі повідомляли про перебої в електропостачанні.

Удар РФ по Харкову в ніч на 10 жовтня спричинив масштабну пожежу на ринку "Барабашово". В ДСНС розповіли, що вогонь охопив 2 800 квадратних метрів торговельної площі.