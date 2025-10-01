Удар РФ по Харкову спричинив масштабну пожежу на ринку "Барабашово": є постраждалі (фото, відео)

В ніч на 1 жовтня росіяни вдарили по Харкову, передмістю та Чугуївському району керованими авіабомбами та балістичними ракетами. На ринку "Барабашово" загорілися торгові павільйони. Від обстрілу міста постраждали щонайменше 8 людей.

Пожежа на "Барабашово" після атаки на Харків 1 жовтня охопила торговельні павільйони на площі 2 800 квадратних метрів, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Станом на 6 ранку вогонь на ринку був локалізований, рятувальники продовжують ліквідовувати полум'я.

Місцеві пабліки повідомляють, що після нічної атаки повністю згоріли близько 100 торговельних точок, і ще стільки ж були зруйновані.

Крім ринку "Барабашово", постраждав також житловий будинок у Салтівському районі. Російський удар зруйнував його та спричинив пожежу. Також були зруйновані та загорілися гаражі на площі 350 кв. м.

Рятувальники ліквідовують пожежу на Барабашово після удару ЗС РФ Вогонь на рину "Барабашово" поширився на 2 800 квадратних метрів Фото: ДСНС

Міський голова Ігор Терехов станом на 8:52 також розповів, що після удару по Харкову КАБами зайнялися павільйони біля станції метро "Барабашова" у Київському районі. За його словами, наразі відомо про вісьмох постраждалих. Також зазнав пошкоджень вхід до метро.

Крім того, Терехов уточнив, що на вулиці Владислава Зубенка на Салтівці ворожим ударом зруйновано 15 гаражів і вибито вікна в багатоповерхівках. У Салтівському районі також є постраждалий, пошкоджено 12 осель, автомобілі та високовольтні лінії електропередачі. Один приватний будинок повністю зруйновано.

Атака на Харків 1 жовтня: що відомо

ЗС РФ комбіновано атакували Харків КАБами та балістичними ракетами вночі 1 жовтня. Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали ударів по передмістю та Київському району. Пізніше він уточнив, що пошкодження зафіксовані в Салтівському та Київському районах, зайнялася низка пожеж, зокрема на одному з місцевих ринків.

Пожежі на ринку "Барабашово"

Ринок "Барабашово" не вперше постраждав від російських атак у 2025 році. Під час масованого обстрілу Харкова 6 травня на ринку горіли понад 100 об'єктів на близько 500 квадратних метрах території.

Також росіяни вдарили дроном по ринку "Барабашово" ввечері 5 лютого. Тоді вигоріли десятки торгових павільйонів.