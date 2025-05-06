Обстріл Харкова 6 травня: на "Барабашово" горіли понад 100 об'єктів, зросла кількість постраждалих

Росіяни здійснили масовий дроновий обстріл Харкова 6 травня. Атака спричинила пожежу на ринку "Барабашово": горіли близько 500 м кв. території та понад 100 торгівельних об'єктів. Повідомляється про чотирьох постраждалих людей у місті.

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Про наслідки масованого удару "Шахедів" по Харкову розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу Харкова сьогодні, 6 травня, зафіксовано падіння уламків і влучання у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста.

Попередньо через ворожу атаку постраждали четверо харків'ян. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнював, що гострої реакції на стрес зазнали чоловіки 71, 59 і 44 років і 52-річна жінка.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Харків Фото: ДСНС У Харкові ворожий обстріл спричинив пожежу на торгівельних об'єктах Фото: ДСНС

В ДСНС розповіли, що удари безпілотниками спричинили 6 пожеж у різних районах міста:

у Шевченківському горіли дах і кімната приватного будинку, вогонь розповсюдився на площу 400 м кв.;

у Київському на території ринку "Барабашово" на площі 500 м кв. пошкоджено близько 90 і зруйновано вогнем 20 торгівельних об'єктів, а також за іншою адресою зайнялася пожежа в будівлі ресторану на площі 700 м кв.;

у Холодногірському пошкоджено фасад багатоповерхівки, загорілися кіоск і будівля на загальній площі 120 м кв., а також горіли 3 автівки;

в Індустріальному горів автомобіль і пошкоджено виробничу будівлю.

Росіяни ударами "Шахедів" спричинили 6 пожеж у різних районах Харкова Фото: ДСНС Рятувальники гасять пожежу на ринку "Барабашово" в Харкові Фото: ДСНС

Обстріл Харкова 6 травня: деталі

Про масовий обстріл Харкова 6 травня вночі повідомив міський голова Ігор Терехов. Він розповів, що росіяни вдарили по центральному, щільно заселеному району. Зайнялася пожежа в приватному будинку та на одному з найбільших ринків України. Кореспонденти "Суспільного" передавали, що в місті чули близько 20 вибухів з 03:18. Після шостої ранку міський голова уточнив, що ворог бив 20 дронами по восьми локаціях у чотирьох районах.

22 квітня росіяни здійснили обстріл Харкова ударними дронами посеред дня. Протягом години пролунало 12 вибухів.