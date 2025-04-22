Обстріл Харкова "Шахедами": пролунало 12 вибухів протягом години, є поранені, — Терехов (фото)

Збройні сили Російської Федерації вдень 22 квітня запустили зграю дронів-камікадзе "Шахед" по Харкову. Перші вибухи у місті пролунали близько 13 год, під ударом росіян опинився Шевченківський район. Згодом додалась інформація про удар по ще трьох районах та про понад 10 вибухів. Внаслідок повітряної атаки є поранені люди, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Інформація про наліт "Шахедів" на Харків з'явилась у Telegram-каналі мера.

Перше повідомлення про вибухи у Харкові Терехов опублікував о 12:53. Міський голова підтвердив, що відбувся приліт і що населений пункт і далі перебуває під атакою "Шахедів". Після цього протягом наступних 20 хвилин надійшла інформація про ще чотири вибухи. Вказується, що ворог мінімум двічі атакував Шевченківський район: чи зачепили росіяни інші частини міста, не пояснюється. О 13:13 мер попередив містян, що атака ЗС РФ продовжується і слід бути пильними. Терехов повідомив, що одна людина отримання поранення.

Обстріл Харкова - Терехов про удар "Шахедів" РФ 22 квітня Фото: скриншот

О 13:30 Терехов додав, що стався приліт ще одного "Шахеда": про деталі міський голова не написав. За кілька хвилин посадовець уточнив, що росіяни влучили по Салтівському, Новобаварському, Київському мікрорайонах. Також з'явилось уточнення, що відбулось 12 ударів і поранено четверо людей.

Обстріл Харкова — деталі

Інформацію про атаку "Шахедів" у світлу пору доби 22 квітня підтвердив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Посадовець запевнив, що до місць вибухів попрямували профільні служби.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ близько 12 год попередили про рух дронів-камікадзе у напрямку Харківської області. Вказувалось, що російські безпілотники саме проминули Лозову та рухаються у бік обласного центра. О 13:18 командування пояснило, що триває бойова робота і попросило громадян перебував в укриттях. Про кількість БПЛА, які загрожували регіону, та про результативність роботи засобів ППО поки що даних немає.

Зазначимо, вдень 22 квітня ЗС РФ вдарили по житловій забудові Запоріжжя, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Згідно з попередніми даними, загинула 69-річна жінка. На фото та відео з місця подій бачимо багатоповерхівку, кілька горішніх поверхів якої потрощені влучанням російської керованої авіабомби.

Зранку цього ж дня стало відомо про наслідки обстрілу Одеси: місто вночі постраждало від масованого нальоту групи безпілотників, які атакували кілька годин поспіль. Місцеві медіа показали фото вирви у житловому мікрорайоні. Діаметр вирви — кількам метрів. Крім того, через російський удар постраждав пансіонат для слабозорих дітей, в якому повибивало шибки на вікнах.

Нагадуємо, 14 квітня у ДСНС повідомили про удар FPV-дрона ЗС РФ, який дістався до Запоріжжя та влучив у АЗС за 27 км від фронту. 18 квітня росіяни атакували Харків ракетою з касетною бойовою частиною та поранили майже сотню людей.