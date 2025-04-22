Обстрел Харькова "Шахедами": прозвучало 12 взрывов в течение часа, есть раненые, — Терехов (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации днем 22 апреля запустили стаю дронов-камикадзе "Шахед" по Харькову. Первые взрывы в городе прогремели около 13 часов, под ударом россиян оказался Шевченковский район. Позже добавилась информация об ударе по еще трем районам и о более 10 взрывах. В результате воздушной атаки есть раненые люди, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Информация о налете "Шахедов" на Харьков появилась в Telegram-канале мэра.

Первое сообщение о взрывах в Харькове Терехов опубликовал в 12:53. Городской голова подтвердил, что произошел прилет и что населенный пункт продолжает находиться под атакой "Шахедов". После этого в течение следующих 20 минут поступила информация о еще четырех взрывах. Указывается, что враг минимум дважды атаковал Шевченковский район: задели ли россияне другие части города, не объясняется. В 13:13 мэр предупредил горожан, что атака ВС РФ продолжается и следует быть бдительными. Терехов сообщил, что один человек получения ранения.

Обстрел Харькова — Терехов об ударе "Шахедов" РФ 22 апреля Фото: скриншот

В 13:30 Терехов добавил, что произошел прилет еще одного "Шахеда": о деталях городской голова не написал. Через несколько минут чиновник уточнил, что россияне попали по Салтовскому, Новобаварскому, Киевскому микрорайонам. Также появилось уточнение, что произошло 12 ударов и ранены четыре человека.

Обстрел Харькова — детали

Информацию об атаке "Шахедов" в светлое время суток 22 апреля подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Чиновник заверил, что к местам взрывов направились профильные службы.

Между тем Воздушные силы ВСУ около 12 часов предупредили о движении дронов-камикадзе в направлении Харьковской области. Указывалось, что российские беспилотники как раз прошли Лозовую и движутся в сторону областного центра. В 13:18 командование объяснило, что продолжается боевая работа и попросило граждан находился в укрытиях. О количестве БПЛА, которые угрожали региону, и о результативности работы средств ПВО пока данных нет.

Отметим, днем 22 апреля ВС РФ ударили по жилой застройке Запорожья, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Согласно предварительным данным, погибла 69-летняя женщина. На фото и видео с места событий видим многоэтажку, несколько верхних этажей которой разбиты попаданием российской управляемой авиабомбы.

Утром этого же дня стало известно о последствиях обстрела Одессы: город ночью пострадал от массированного налета группы беспилотников, которые атаковали несколько часов подряд. Местные медиа показали фото воронки в жилом микрорайоне. Диаметр воронки — несколько метров. Кроме того, из-за российского удара пострадал пансионат для слабовидящих детей, в котором выбило стекла на окнах.

Напоминаем, 14 апреля в ГСЧС сообщили об ударе FPV-дрона ВС РФ, который добрался до Запорожья и попал в АЗС в 27 км от фронта. 18 апреля россияне атаковали Харьков ракетой с кассетной боевой частью и ранили почти сотню людей.