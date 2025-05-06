Обстрел Харькова 6 мая: на "Барабашово" горели более 100 объектов, возросло количество пострадавших

Россияне осуществили массовый дроновый обстрел Харькова 6 мая. Атака вызвала пожар на рынке "Барабашово": горели около 500 м кв. территории и более 100 торговых объектов. Сообщается о четырех пострадавших людях в городе.

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О последствиях массированного удара "Шахедов" по Харькову рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела Харькова сегодня, 6 мая, зафиксировано падение обломков и попадание в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города.

Предварительно из-за вражеской атаки пострадали четверо харьковчан. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнял, что острую реакцию на стресс испытали мужчины 71, 59 и 44 лет и 52-летняя женщина.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Харьков Фото: ГСЧС В Харькове вражеский обстрел вызвал пожар на торговых объектах Фото: ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что удары беспилотниками вызвали 6 пожаров в разных районах города:

в Шевченковском горели крыша и комната частного дома, огонь распространился на площадь 400 м кв;

в Киевском на территории рынка "Барабашово" на площади 500 м кв. повреждено около 90 и разрушено огнем 20 торговых объектов, а также по другому адресу загорелся пожар в здании ресторана на площади 700 м кв;

в Холодногорском поврежден фасад многоэтажки, загорелись киоск и здание на общей площади 120 м кв., а также горели 3 автомобиля;

в Индустриальном горел автомобиль и повреждено производственное здание.

Россияне ударами "Шахедов" вызвали 6 пожаров в разных районах Харькова Фото: ГСЧС Спасатели тушат пожар на рынке "Барабашово" в Харькове Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова 6 мая: детали

О массовом обстреле Харькова 6 мая ночью сообщил городской голова Игорь Терехов. Он рассказал, что россияне ударили по центральному, плотно заселенному району. Загорелся пожар в частном доме и на одном из крупнейших рынков Украины. Корреспонденты "Суспільного" передавали, что в городе слышали около 20 взрывов с 03:18. После шести утра городской голова уточнил, что враг бил 20 дронами по восьми локациям в четырех районах.

22 апреля россияне совершили обстрел Харькова ударными дронами посреди дня. В течение часа прозвучало 12 взрывов.