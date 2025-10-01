У Харкові прогриміли вибухи: ЗС РФ комбіновано атакували місто КАБами і балістикою, є поранені

Уночі 1 жовтня у Харкові прогриміла серія вибухів: російська армія масовано і комбіновано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) та балістичними ракетами. У місті зруйновані приватні будинки, здійнялася низка пожеж, зокрема палає один із ринків.

Внаслідок обстрілу у Харкові є постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Атака на місто почалася близько 02:00 години. Терехов інформував про вибух у місті внаслідок удару КАБ.

У наступні хвилини у Харкові пролунали повторні вибухи. Кореспонденти "Суспільного" з місця подій повідомили, що внаслідок обстрілу є поранені.

Невдовзі Ігор Терехов зазначив, що росіяни комбіновано атакують Харків балістикою та КАБами. За його даними, удари зафіксовано у передмісті та у Київському районі Харкова.

Моніторингові канали інформували, що росіяни атакують критичну інфраструктуру у Харкові.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по Салтівському районі міста здійнялася пожежа.

Також мер уточнив згодом, що внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджені приватні будинки у Салтівському та Київському районах міста. Виникли пожежі на місцях, також вогонь охопив один із міських ринків.

Кореспондент "Суспільного" з місця подій повідомив, що у середмісті внаслідок ударів КАБів здійнялася низка пожеж.

Нагадаємо, 30 вересня ворог двічі атакував Харків "Шахедами", внаслідок чого здійнялася пожежа у Холодногірському районі міста.

Також вдень 30 вересня ЗС РФ атакували "Шахедами" Дніпро: у місті зафіксували пожежі та руйнування, влада повідомила про постраждалих.