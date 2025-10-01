В Харькове прогремели взрывы: ВС РФ комбинированно атаковали город КАБами и баллистикой, есть раненые

Ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов: российская армия массированно и комбинированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, поднялся ряд пожаров, в частности пылает один из рынков.

В результате обстрела в Харькове есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Атака на город началась около 02:00 часов. Терехов информировал о взрыве в городе в результате удара КАБ.

В последующие минуты в Харькове прогремели повторные взрывы. Корреспонденты "Суспільного" с места событий сообщили, что в результате обстрела есть раненые.

Вскоре Игорь Терехов отметил, что россияне комбинированно атакуют Харьков баллистикой и КАБами. По его данным, удары зафиксированы в пригороде и в Киевском районе Харькова.

Мониторинговые каналы информировали, что россияне атакуют критическую инфраструктуру в Харькове.

Председатель ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по Салтовскому району города поднялся пожар.

Также мэр уточнил впоследствии, что в результате обстрела в Харькове повреждены частные дома в Салтовском и Киевском районах города. Возникли пожары на местах, также огонь охватил один из городских рынков.

Корреспондент "Суспільного" с места событий сообщил, что в центре города в результате ударов КАБов поднялся ряд пожаров.

Напомним, 30 сентября враг дважды атаковал Харьков "Шахедами", в результате чего поднялся пожар в Холодногорском районе города.

Также днем 30 сентября ВС РФ атаковали "Шахедами" Днепр: в городе зафиксировали пожары и разрушения, власти сообщили о пострадавших.