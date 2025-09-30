Днепр и Харьков под атакой "Шахедов": что известно на данный момент
30 сентября после обеда ВС РФ устроили массированный обстрел украинских городов дронами. Под атакой оказались Днепр и Харьков.
Мэр Харькова Игорь Терехов сначала сообщил о том, что в 15:25 по Киевскому району города был нанесен удар "Молнией". БПЛА врезался в землю.
Затем в течение часа в городе прогремели еще не менее пяти взрывов. Все они пришлись все на тот же Киевский район.
На Днепр первые вражеские дроны ближе к 16:00. Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БПЛА в Днепропетровской области в юго-западном направлении. Первые взрывы в пригороде прозвучали в 15:58.
По информации из местных пабликов, в Днепре слышали не менее четырех взрывов, один из которых пришелся по центру города. Очевидцы пишут о прилетах и пожарах.
Telеrgram-канал "Реальный Днепр" сообщает о прилетах между домами, а также о том, что есть раненые.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию о раненых, однако не назвал их количество.
