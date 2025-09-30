Днепр и Харьков под атакой "Шахедов": что известно на данный момент

30 сентября после обеда ВС РФ устроили массированный обстрел украинских городов дронами. Под атакой оказались Днепр и Харьков.

Мэр Харькова Игорь Терехов сначала сообщил о том, что в 15:25 по Киевскому району города был нанесен удар "Молнией". БПЛА врезался в землю.

Затем в течение часа в городе прогремели еще не менее пяти взрывов. Все они пришлись все на тот же Киевский район.

Фото: Скриншот

На Днепр первые вражеские дроны ближе к 16:00. Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БПЛА в Днепропетровской области в юго-западном направлении. Первые взрывы в пригороде прозвучали в 15:58.

По информации из местных пабликов, в Днепре слышали не менее четырех взрывов, один из которых пришелся по центру города. Очевидцы пишут о прилетах и пожарах.

Один из "Шахедов" над Днепром сбили Фото: Соцсети

Telеrgram-канал "Реальный Днепр" сообщает о прилетах между домами, а также о том, что есть раненые.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил информацию о раненых, однако не назвал их количество.

Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что Алона Лесниченко, которая погибла вместе с мужем и сыновьями в селе Чернетчина Сумской области, была беременна двойней.

Напомним, ВС РФ ударили по заводу в Одесской области, где производится коньяк Aznauri.