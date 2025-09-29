ВС РФ ударили по заводу в Одесской области, где производится коньяк Aznauri (фото, видео)

В результате массированного удара в Одесской области пострадало предприятие Akkerman Distillery в Белгород-Днестровском районе, где производится знаменитый коньяк Aznauri.

Руководство компании Global Beverage Trade (GBT) сообщило, что разрушены цех разлива и склады.

"Это тяжелый удар для нашей команды и всего рынка. Самое главное – никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Однако любителей напитка успокоили, заверив, что остались сформированные запасы готовой продукции, и купить коньяк не является проблемой. В Akkerman Distillery подчеркнули, что работают над возобновлением производства и надеются, что вернутся еще сильнее.

Огонь охватил 1200 кв. м. предприятия Фото: t.me/odeskaODA

"Aznauri – это не только коньяк. Это о силе, стойкости и вере, что даже в самые темные времена мы не сдаемся. Эти ценности живут в каждой из нашей команды. Благодарим вас, наших потребителей и партнеров, за поддержку", – заявили в компании.

Завод тушили три часа Фото: t.me/odeskaODA

По информации ресурса "Пропозиция", повреждения получило только производство коньяков, а вина под брендом Aznauri производятся в обычном режиме.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер говорил, что во время атаки 50 сотрудников завода были эвакуированы. Уничтожено свыше 100 тысяч бутылок вина Aznauri. После ударов огонь охватил 1200 квадратных метров площади, и пожарникам понадобилось три часа для его ликвидации.

Напомним, в прошлом году коньяк Aznauri получил международное отличие "Бренд №1 по темпам роста в мире".

