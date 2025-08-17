"Так зарабатывают миллионы": уставший торговец из Затоки рассмешил украинцев (видео)

На курорте в Затоке (Одесская область) отдыхающие стали свидетелями необычной сцены с пляжным торговцем. Его поведение вызвало улыбки у пользователей сети.

Видео, опубликованное в TikTok блогером под ником lapka.blog, запечатлело молодого парня в ярко-розовой панаме.

Настолько измученный жарой и работой, он прилег прямо на берегу, опустив ноги в воду, но при этом не прекратил торговлю: из его тележки продолжала звучать запись с рекламой пива, кукурузы, креветок и пахлавы.

Обычно такие продавцы весь день ходят по пляжу, выкрикивая предложения, и труд их действительно тяжелый: постоянное солнце, километры шагов и тяжелые сумки. Поэтому многие зрители с пониманием отнеслись к его усталости и нашли ситуацию забавной.

В комментариях к видео пользователи шутили, называя парня "работником года", отмечая "маркетинг 80 уровня" и иронизируя, что так и "зарабатываются миллионы".

"Поставьте его на землю, пусть походит", "Работа тяжелая, все лето так ходить с этими контейнерами, устала человек, с кем не бывает", "Мы его вчера видели, немного заработался, солнце прибило", "Так зарабатывают миллионы", "Если мне надоест моя работа, я никому не скажу, но признаки будут", — писало они.

