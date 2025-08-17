"Так заробляють мільйони": втомлений торговець із Затоки розсмішив українців (відео)

На курорті в Затоці (Одеська область) відпочивальники стали свідками незвичайної сцени з пляжним торговцем. Його поведінка викликала посмішки у користувачів мережі.

Відео, опубліковане в TikTok блогером під ніком lapka.blog, зафіксувало молодого хлопця в яскраво-рожевій панамі.

Настільки змучений спекою і роботою, що він приліг просто на березі, опустивши ноги у воду, але водночас не припинив торгівлі: з його візка продовжував лунати запис із рекламою пива, кукурудзи, креветок і пахлави.

Зазвичай такі продавці весь день ходять пляжем, вигукуючи пропозиції, і праця їхня справді важка: постійне сонце, кілометри кроків і важкі сумки. Тому багато глядачів із розумінням поставилися до його втоми й знайшли ситуацію кумедною.

У коментарях до відео користувачі жартували, називаючи хлопця "працівником року", наголошуючи на "маркетингу 80 рівня" та іронізуючи, що так і "заробляються мільйони".

"Поставте його на землю, нехай походить", "Робота важка, все літо так ходити з цими контейнерами, втомилася людина, з ким не буває", "Ми його вчора бачили, трохи запрацювався, сонце прибило", "Так заробляють мільйони", "Якщо мені набридне моя робота, я нікому не скажу, але ознаки будуть", — писали вони.

