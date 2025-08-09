"Самые белые ноги на пляже": мужчина из-за неудачного загара стал звездой сети (фото)

Оказалось, что мужчина постоянно до этого ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего его ноги обходили лучи солнца.

В Британии мужчина удивил людей своим загаром. Все его тело было "смуглым" кроме ног на уровне носков. Об этом пишет издание The Mirror.

Британец Льюис Блэкберн отправился на пляжную прогулку со своей женой Лизой и детьми. Он решил поплавать на пляже, и насмешил своих детей, когда разделся, чтобы поплавать.

Оказалось, что мужчина постоянно до этого ходил в носках и рабочей обуви, из-за чего ноги обходили лучи солнца.

Видео и фото своего загара мужчина обнародовал в соцсети и собрал более 16 тысяч лайков и комментариев.

"Я работаю на улице, поэтому мои ноги, руки, шея и лицо всегда под воздействием солнца — только нета часть ног, где я ношу обувь и носки", — рассказал Льюис из Нортгемптона изданию.

У Льюиса были самые белые ноги на пляже

Кроме того, что своим загаром Льюис насмешил своих детей, он стал своеобразной звездой на пляже, ведь на его странный загар засматривались другие отдыхающие.

