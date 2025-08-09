"Найбіліші ноги на пляжі": чоловік через невдалу засмагу став зіркою мережі (фото)

Виявилося, що чоловік постійно до цього ходив в шкарпетках і робочому взутті, через що його ноги оминали промені сонця.

У Британії чоловік здивував людей своєю засмагою. Все його тіло було "смаглявим" крім ніг на рівні носків. Про це пише видання The Mirror.

Британець Льюїс Блекберн вирушив на пляжну прогулянку зі своєю дружиною Лізою та дітьми. Він вирішив поплавати на пляжі, і насмішив своїх дітей, коли роздягнувся, щоб поплавати.

Виявилося, що чоловік постійно до цього ходив в шкарпетках і робочому взутті, через що ноги оминали промені сонця.

Відео та фото своєї засмаги чоловік оприлюднив в соцмережі і зібрав понад 16 тисяч лайків та коментарів.

"Я працюю на вулиці, тому мої ноги, руки, шия та обличчя завжди під впливом сонця – тільки нета частина ніг, де я ношу взуття і шкарпетки", – розповів Льюїс з Нортгемптона виданню.

У Льюїса були найбіліші ноги на пляжі

Крім того, що своєю засмагою Льюїс насмішив своїх дітей, він став своєрідною зіркою на пляжі, адже на його дивну засмагу задивлялися інші відпочивальники.

