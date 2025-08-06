Розлітались купальники: жінки масово побились на пляжі Одеси — їх посварила російська музика

На пляжі в Одесі спалахнула масова бійка між відпочивальниками після того, як хтось увімкнув російську музику.

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Інцидент стався на 16-й станції Великого Фонтану на пляжі "Золотий Берег". У неділю, 3 серпня, місцеві пабліки почали поширювати відео бійки дівчат — згодом до них долучилися і чоловіки.

У кадрі можна побачити, як кілька жінок штовхають, тягнуть одна одну і хапають за волосся, після чого падають на пісок. Згодом до сутички приєднуються й інші відпочивальники. Після короткого затишшя сутичка почалась з новою силою.

В медіа повідомляють, що причиною конфлікту стала російська музика. Оскільки публічне відтворення ворожого контенту в Україні заборонено, будь-яке порушення могло викликати обурення серед містян.

Згодом про курйозний інцидент почали писати й іноземні медіа, зокрема британський таблоїд The Sun.

Бійка на пляжі в Одесі Фото: Telegram

Під час війни Одеса майже щодня під прицілом ударів безпілотників та ракет. З початку війни у лютому 2022 року місто пережило понад 700 атак з боку Росії. Внаслідок цього загинуло щонайменше 131 мирний житель міста та ще понад 312 отримали поранення.

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