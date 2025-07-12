Пасажири літака промучились 17 годин через "двох дурнів": що вони накоїли (фото)

Пасажири рейсу TUI Airways з Канкуна до Лондона провели понад 17 годин в аеропорту Мейну після екстреної посадки. Це сталося через двох безвідповідальних пасажирів, які курили у туалеті.

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66-річний свідок, Террі Лоуренс, розповів про нештатну ситуацію, яка мала місце через годину після зльоту. Його досвід описують журналісти видання New York Post.

"Пілот оголосив, що два пасажири курять в туалеті. Мовляв, якщо вони не припинять, доведеться робити незаплановану посадку", — згадує Лоуренс.

Чоловіки відмовилися потушити цигарки, тож капітан вдався до дій. "Приблизно через три години, біля кордону з Канадою, він повідомив, що літак направляється у Бангор, Мейн", — розповідає Террі.

Екстрена посадка

Дані з радарів показують, що борт повернувся до Мейну одразу після входу в канадський повітряний простір. Посадка відбулася близько 21:30, після чого двох курців вивели з літака.

Пілот зазначив, що туристи знову вилетять після оформлення необхідних документів, але він не знав, що коротка зупинка перетвориться на пекельне випробування.

Террі Лоуренс Фото: SWNS

"Ми просиділи в літаку на землі п'ять годин. Потім борт знову почав рухатися, тож ми подумали "чудово", але згодом нам сказали, що є проблема з планом польоту, тому треба вийти", — розповів Лоуренс.

За його словами, екіпаж мав покинути літак, оскільки не міг працювати на маршруті до Гатвіка через перевищення робочих годин. Довелося відправити резервний рейс з Великобританії до США. "Тоді все пішло шкереберть", — згадує мандрівник.

Тривале очікування

Пасажирам довелося вийти й чекати в тісному залі.

"Це було як бійня для стерв'ятників… Весь наш багаж залишився в літаку, поки ми чекали. Були там понад 12 годин. Тільки через 6 чи 7 годин нам запропонували напої", — додає очевидець.

Люди очікували в аеропорті Фото: SWNS Люди очікували в аеропорті Фото: SWNS

На опублікованих кадрах можна побачити, як пасажири лежать поруч на матрацах, як у таборі для біженців. Лише о 15:00 наступного дня вони знову вилетіли до Лондона, коли минуло 17,5 годин після посадки в Мейні. На щастя, ніхто не постраждав.

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