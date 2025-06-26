"Клятий егоїст": чоловіка із зайвою вагою силою викинули з літака, аби нарешті злетіти (фото)

Рейс Thai Lion Air з Бангкока затримався на годину через конфлікт з пасажиром, який хотів пересісти на місце біля аварійного виходу, посилаючись на нестачу простору через свою комплекцію.

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Інцидент стався в середу, 25 червня, на борту Boeing 737 авіакомпанії Thai Lion Air в аеропорту Бангкоку. Пасажир у помаранчевій футболці поскаржився бортпровідникам на нестачу місця у своєму кріслі біля вікна та наполягав, щоб його пересадили на місце біля аварійного виходу, де більше простору для ніг. Про це пише видання Daily Mail.

Скандал на борту

Коли екіпаж відмовився задовольнити його вимогу, чоловік влаштував скандал, довелось викликати поліцію. На кадрах з відео, знятому одним з пасажирів, можна побачити, як правоохоронці намагаються вивести порушника з літака.

"Спочатку я подумав, що ми не можемо злетіти, бо чоловікові стало погано. Виявилося, він просто вважав, що місце в економкласі занадто тісне і наполягав на переміщенні до аварійного виходу", — розповів очевидець.

Скандаліста вивели з літака Фото: Daily Mail

Під час конфлікту чоловік лягав на підлогу в проході. Поліціянтам довелося нести його на руках.

Пасажири обурені

Пасажири обурилися через затримку. На записі чутно, як британка називає порушника "клятим егоїстом", її підтримали інші попутники, звелівши хуліганові "забирайся з дороги".

Рейс зрештою вилетів приблизно через годину після запланованого часу. Представники Thai Lion Air поки не прокоментували інцидент.

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