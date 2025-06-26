"Проклятый эгоист": мужчину с лишним весом силой выбросили из самолета, чтобы наконец взлететь (фото)

Рейс Thai Lion Air из Бангкока задержался на час из-за конфликта с пассажиром, который хотел пересесть на место возле аварийного выхода, ссылаясь на недостаток пространства из-за своей комплекции.

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Инцидент произошел в среду, 25 июня, на борту Boeing 737 авиакомпании Thai Lion Air в аэропорту Бангкока. Пассажир в оранжевой футболке пожаловался бортпроводникам на недостаток места в своем кресле у окна и настаивал, чтобы его пересадили на место возле аварийного выхода, где больше пространства для ног. Об этом пишет издание Daily Mail.

Скандал на борту

Когда экипаж отказался удовлетворить его требование, мужчина устроил скандал, пришлось вызывать полицию. На кадрах из видео, снятом одним из пассажиров, можно увидеть, как правоохранители пытаются вывести нарушителя из самолета.

"Сначала я подумал, что мы не можем взлететь, потому что мужчине стало плохо. Оказалось, он просто считал, что место в экономклассе слишком тесное и настаивал на перемещении к аварийному выходу", — рассказал очевидец.

Скандалиста вывели из самолета Фото: Daily Mail

Во время конфликта мужчина ложился на пол в проходе. Полицейским пришлось нести его на руках.

Пассажиры возмущены

Пассажиры возмутились из-за задержки. На записи слышно, как британка называет нарушителя "проклятым эгоистом", ее поддержали другие попутчики, велев хулигану "убирайся с дороги".

Рейс в конце концов вылетел примерно через час после запланированного времени. Представители Thai Lion Air пока не прокомментировали инцидент.

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