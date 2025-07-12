Пассажиры самолета промучились 17 часов из-за "двух дураков": что они натворили (фото)

Пассажиры рейса TUI Airways из Канкуна в Лондон провели более 17 часов в аэропорту Мейна после экстренной посадки. Это произошло из-за двух безответственных пассажиров, которые курили в туалете.

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66-летний свидетель, Терри Лоуренс, рассказал о нештатной ситуации, которая имела место через час после взлета. Его опыт описывают журналисты издания New York Post.

"Пилот объявил, что два пассажира курят в туалете. Мол, если они не прекратят, придется делать незапланированную посадку", — вспоминает Лоуренс.

Мужчины отказались потушить сигареты, поэтому капитан прибегнул к действиям. "Примерно через три часа, у границы с Канадой, он сообщил, что самолет направляется в Бангор, Мейн", — рассказывает Терри.

Экстренная посадка

Данные с радаров показывают, что борт вернулся в Мейн сразу после входа в канадское воздушное пространство. Посадка состоялась около 21:30, после чего двух курильщиков вывели из самолета.

Пилот отметил, что туристы снова вылетят после оформления необходимых документов, но он не знал, что короткая остановка превратится в адское испытание.

Терри Лоуренс Фото: SWNS

"Мы просидели в самолете на земле пять часов. Затем борт снова начал двигаться, поэтому мы подумали "прекрасно", но позже нам сказали, что есть проблема с планом полета, поэтому надо выйти", — рассказал Лоуренс.

По его словам, экипаж должен был покинуть самолет, поскольку не мог работать на маршруте в Гатвик из-за превышения рабочих часов. Пришлось отправить резервный рейс из Великобритании в США. "Тогда все пошло наперекосяк", — вспоминает путешественник.

Длительное ожидание

Пассажирам пришлось выйти и ждать в тесном зале.

"Это было как бойня для стервятников... Весь наш багаж остался в самолете, пока мы ждали. Были там более 12 часов. Только через 6 или 7 часов нам предложили напитки", — добавляет очевидец.

Люди ожидали в аэропорту Фото: SWNS Люди ожидали в аэропорту Фото: SWNS

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажиры лежат рядом на матрасах, как в лагере для беженцев. Только в 15:00 следующего дня они снова вылетели в Лондон, когда прошло 17,5 часа после посадки в Мейне. К счастью, никто не пострадал.

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