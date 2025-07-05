Сім'я віддала за відпочинок $16 тисяч: побачивши свій готель, вони впали у відчай (фото)

39-річна Люсі Хілтон з Манчестера, Велика Британія, поскаржилась на брудні номери, поламані меблі та увімкнення пожежної сигналізації в п'ятизірковому готелі Royalton Negril, що на Ямайці.

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Замість райського відпочинку Люсі отримала те, що називає "справжнім кошмаром". Своїм негативним досвідом британка поділилась у розмові з виданням Manchester Evening News.

Пані Хілтон та її 30-річний чоловік заплатили за двотижневий відпочинок за системою "все включено" близько 8 тисяч доларів. Подружжя збиралось познайомити свого чотиримісячного сина Лео з родичами на Ямайці. Батьки Люсі, Шейла та Грем Хой, також витратили аналогічну суму на подорож.

На сайті п'ятизіркового курорту гостям обіцяли неповторний досвід відпочинку, "вишукані страви та найвищий рівень обслуговування". Однак реальність виявилася зовсім іншою.

Неприйнятні умови відпочинку

"Це був кошмар від самого заселення. Наш номер — брудний. Номер мами та тата — також жахливий. Там смерділо так, що важко було дихати, душова кабіна була поламана, диван — зламаний, телевізор не працював", — розповіла Люсі.

Стан ресторану неприємно вразив британку: "Підлога брудна. Це було неймовірно. Грилі покриті товстим шаром бруду, а мікрохвильовки виглядали так, ніби їх ніколи не мили".

Умови в готелі Фото: Lucy Hylton Умови в готелі Фото: Lucy Hylton

Попри оплачений пакет, де "все включено", сім'я була вимушена їсти поза готелем. Та це було ще не найгірше. Справжнім пеклом стала ніч з постійними пожежними сигналізаціями. "Передостанньої ночі пожежна сигналізація спрацювала о 23:00. Ми подумали, що її тестують, хоча це дивний час для перевірки. Сигналізація працювала постійно — кожні десять хвилин з 1:00 до 5:00 ранку", — згадує Люсі.

Це серйозно вплинуло на родину: "Лео кричав, тому йому довелося одягнути навушники. Ми сиділи на балконі до 5:00 ранку. Окремо ці проблеми здаються дрібними, але разом узяті вони створюють велику проблему.

"Мама з татом відчайдушно хотіли повернутися додому вже з третього дня", — стверджує Люсі.

Батьки Люсі Хілтон зі своїм онуком Фото: Lucy Hylton

За словами жінки, ця поїздка мала особливе значення для родини, адже вони цілий рік збирали гроші, щоб познайомити Лео з родичами на Ямайці.

Реакція представників готелю

Адміністрація закладу відреагувала на скарги: номери прибрали, запропонували родині інший варіант розміщення, безплатні пляжні кабінки з обслуговуванням офіціантів, а також як жест доброї волі — ваучер на знижку.

Подружжя бореться за повернення коштів, але туристична компанія відмовляється задовольнити їхні вимоги. "Вони сказали, що нічого не можуть зробити. Їхня відповідь огидна, але я не здивована. Це була наша перша сімейна відпустка. Ми так чекали на неї, але вона виявилась жахливою", — каже Люсі.

Такого раніше не було

Це була вже четверта за рахунком поїздка Люсі до цього готелю. Жінка стверджує, що умови значно погіршилися відтоді, як вона була там востаннє — у 2021 році. "Я завжди казала, що Ямайка — найкращий карибський острів. Люди приязні, дуже автентично, є чим зайнятися, але ця поїздка мене відштовхнула", — зізналась розчарована туристка.

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