Зарплата від $2000, безплатне житло та їжа: українець — про роботу на круїзному лайнері

Цирковий артист та акробат Григорій Мельников виступає на сцені з 11 років. Раніше він працював у Туреччині, а зараз — на круїзному лайнері, що пливе з Тайваню у Японію.

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В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артист родом з Харкова розповідає про свій досвід, заробітну плату, умови проживання та харчування на круїзному лайнері, а також переваги та недоліки професії.

Що вам найбільше подобається у цій роботі?

— Насамперед це гарні зарплати. Скажімо так, вони десь на рівні звичайної європейської країни — від 2000 доларів. Багато залежить від специфіки, досвіду, рівня підготовки. Враховуючи, що ми не тратимося на проживання та харчування, це великий плюс! Якщо вести аскетичний спосіб життя, можна відкласти нормальну суму. Багато артистів, особливо ті, які працюють як подружжя, можуть за пару сезонів заробити собі на квартиру в Києві.

Григорій Мельников працює цирковим акробатом на круїзному лайнері Фото: Григорій Мельников

А сезон, це скільки? Десь 5 місяців чи більше?

— Переважно контракти підписуємо на термін від 6 до 8 місяців.

Ви як артист виступаєте на сцені щодня?

— На щастя, ні. У середньому це чотири рази на тиждень. Але буває по-різному. Зараз у нас специфічне судно, де дуже нестабільний графік.

Які ще є переваги?

— Звісно, це можливість мандрувати. Ми з дружиною завдяки цій роботі здійснили свою мрію — потрапили на корабель, який курсує в азійському напрямку — Японія, Корея, Тайвань. Коли дізнались про таку можливість, то вирішили, що зробимо все, аби туди влаштуватися, адже обоє великі фанати японської культури.

Прогулянка на палубі буває дивовижною. Лайнер пропливає над мостом у місті Бусан, Південна Корея Фото: Григорій Мельников

А недоліки?

— Насамперед — це поганий інтернет. Його або взагалі немає, або коштує дуже дорого. Навіть зараз ми спілкуємося з вами саме завдяки платному інтернету, бо інших варіантів немає. У порту можна купувати місцеві SIM-карти, щоб почуватися більш-менш нормально, бувши на зв’язку, але в морі, на жаль, умови гірші. Це раз. По-друге, у рейсі дуже гойдає. Наприклад, в моєї дружини, вона також тут працює, починається морська хвороба. По-третє, доводиться допомагати екіпажеві, зокрема проводити для пасажирів інструктаж безпеки, а також відвідувати навчання, де нам розповідають, як діяти в різних екстрених ситуаціях.

— Інколи туристи скаржаться, що в круїзі немає чим особливо зайнятися. Таке буває?

— Мене як циркового акробата, який робить все, аби відпочивальникам було весело, дивно таке чути. Думаю, що людина, який взагалі по життю сумно, буде нудьгувати, щоб ти не робив. У нас в театрі щодня виступи, шоу, музичні концерти. У лаундж-зонах грають музиканти, працюють аніматори; бари й ресторани переповнені. Вдень потрібно йти гуляти, бо в тому і суть круїзу, що тебе возять в різні міста. Ти за тиждень можеш побувати в трьох країнах.

На кораблі є безліч розваг, стверджує Григорій Мельников Фото: Григорій Мельников

Скільки в середньому коштує квиток на круїз?

— Скажу чесно, цінами не цікавився. Звісно, все залежить від тривалості круїзу. Але те, що чув у розмові з друзями, — це не сильно дорожче, аніж відпочити в якомусь турецькому готелі.

Тобто це не відпочинок для мільйонерів, як заведено вважати?

— Ні, абсолютно. Для дуже багатих є кругосвітні круїзи, тобто ти платиш за чотири місяці подорожі. Ти буквально живеш на кораблі. Можеш побачити, якщо не пів світу, то дуже багато країн та міст. Це справді дуже дорого! Мабуть, треба продати квартиру, аби собі таке дозволити.

Ви показували свою каюту. Вона дуже камерна і функціональна.

— Так, якщо вам здається, що там мало місця, то вам не здається. Але є все необхідне для життя: ліжко, санвузол, шафа, робоче місце.

Каюти доволі компактні, але фунціональні та зручні. Там є все необхідне для життя Фото: Григорій Мельников Каюти доволі компактні, але фунціональні та зручні. Там є все необхідне для життя Фото: Григорій Мельников

А що стосується харчування. Чим вас годують? Це шведський стіл?

— Не зовсім. На морському сленгу це називається "mess". Досі не розумію, чому так, бо в перекладі з англійської це означає "безлад". Словом, буфет працює майже завжди, окрім кількох годин. Тобто їжа доступна весь час, окрім ночі, бо у членів екіпажу різні графіки, тому стандартне триразове харчування тут не організуєш.

Тобто пасажири й члени екіпажу харчуються окремо?

— Так. Але ми можемо харчуватися й разом з пасажирами, але тоді потрібно гарно одягатися. Ну і ще один нюанс — там багато людей, які бачили шоу, вони часто хочуть сфотографуватися, тому спокійно не поїси.

А пасажири також мають гарно одягатися в буфет?

— Ні, вони можуть приходити у будь-чому. Виняток: коли в ресторанах оголошують тематичні вечірки, куди просять приходити, наприклад, тільки в білому одязі.

Який асортимент страв?

— У меню є все, що душа забажає. Не знаю, наскільки треба бути вибагливим, щоб залишитися незадоволеним. Декілька різновидів м’яса та риби, завжди є овочі й фрукти, десерти на вибір. Все доволі смачно.

На кораблі смачно годують, але можна перекусити й в затишних ресторанах Фото: Григорій Мельников

Багато хто боїться круїзів через трагічну історію з "Титаніком". На вашій пам’яті були якісь небезпечні ситуації? Шторм, наприклад.

— Це міф, до речі. На судні найбільша загроза не вода, а вогонь. Хтось не погасив недопалок — і починається пожежа. Це якраз найчастіше трапляється. До того ж круїзні лайнери спеціально обирають такі маршрути, щоб уникати штормів. Якщо є попередження про небезпечні погодні умови, то капітан може прийняти рішення не виходити в море. У нас торік був такий випадок, коли ми в порту перечікували тайфун.

Трохи не в тему, але мені цікаво. А якщо в круїзі хтось з пасажирів помре? Що з ним робити?

— Я пам’ятаю момент, коли ми зайшли на своє перше судно, і товариш проводив нам екскурсію. Він такий каже: "О, до речі, ось тут морг". Ми були здивовані. Але це передбачено, бо на круїзах часто подорожують люди похилого віку. Саме тому на кораблі також працює лікар, є медичний пункт, у разі потреби хворого можуть доставити у лікарню на гелікоптері. До речі, одного разу в моїй практиці таке було, але не бачив евакуацію на власні очі, бо спав — це було рано вранці.

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