Зарплата от $2000, бесплатное жилье и еда: украинец — о работе на круизном лайнере

Цирковой артист и акробат Григорий Мельников выступает на сцене с 11 лет. Ранее он работал в Турции, а сейчас — на круизном лайнере, плывущем из Тайваня в Японию.

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В эксклюзивном интервью Фокусу артист родом из Харькова рассказывает о своем опыте, заработной плате, условиях проживания и питания на круизном лайнере, а также преимуществах и недостатках профессии.

Что вам больше всего нравится в работе?

— Прежде всего это хорошие зарплаты. Скажем так, они на уровне обычной европейской страны — от 2000 долларов. Многое зависит от специфики работы, опыта, уровня подготовки. Учитывая, что мы не тратимся на проживание и питание, это большой плюс! Если вести аскетический образ жизни, можно отложить нормальную сумму. Многие артисты, особенно те, которые работают как супруги, могут за пару сезонов заработать себе на квартиру в Киеве.

Григорий Мельников работает цирковым акробатом на круизном лайнере Фото: Григорій Мельников

А сезон, это сколько? Где-то 5 месяцев или больше?

— Преимущественно контракты подписываем на срок от 6 до 8 месяцев.

Вы как артист выступаете на сцене каждый день?

— К счастью, нет. В среднем это четыре раза в неделю. Но бывает по-разному. Сейчас у нас специфическое судно, где очень нестабильный график.

Какие еще преимущества?

— Конечно, это возможность путешествовать. Мы с женой благодаря этой работе осуществили свою мечту — попали на корабль, который курсирует в азиатском направлении — Япония, Корея, Тайвань. Когда узнали о такой возможности, то решили, что сделаем все, чтобы туда устроиться, ведь мы оба большие фанаты японской культуры.

Прогулка на палубе бывает удивительной. Лайнер проплывает над мостом в городе Бусан, Южная Корея Фото: Григорій Мельников

А недостатки?

— Прежде всего — это плохой интернет. Его или вообще нет, или стоит очень дорого. Даже сейчас мы с вами общаемся именно благодаря платному интернету, потому что других вариантов нет. В порту можно покупать местные SIM-карты, чтобы чувствовать себя более-менее нормально, будучи на связи, но в море, к сожалению, условия хуже. Это раз. Во-вторых, в рейсе очень качает. Например, у моей жены, она также здесь работает, начинается морская болезнь. В-третьих, приходится помогать экипажу, в частности проводить для пассажиров инструктаж безопасности, а также посещать учения, где нам рассказывают, как действовать в различных экстренных ситуациях.

— Иногда туристы жалуются, что в круизе нечем особо заняться. Такое бывает?

— Меня как циркового акробата, который делает все, чтобы отдыхающим было весело, странно такое слышать. Думаю, что человек, который вообще по жизни грустит, будет скучать, чтобы ты не делал. У нас в театре ежедневно выступления, шоу, музыкальные концерты. В лаундж-зонах играют музыканты, работают аниматоры; бары и рестораны переполнены. Днем нужно идти гулять, потому что в том и суть круиза, что тебя возят в разные города. Ты за неделю можешь побывать в трех странах.

На корабле есть множество развлечений, утверждает Григорий Мельников Фото: Григорій Мельников

Сколько в среднем стоит билет на круиз?

— Скажу честно, ценами не интересовался. Конечно, все зависит от длины круиза. Но то, что слышал в разговоре с друзьями, — это не сильно дороже, чем отдохнуть в каком-то турецком отеле.

То есть это не отдых для миллионеров, как принято считать?

— Нет, абсолютно. Для очень богатых есть кругосветные круизы, то есть ты платишь за четыре месяца путешествия. Ты буквально живешь на корабле. Можешь увидеть, если не полмира, то очень много стран и городов. Это действительно очень дорого! Пожалуй, надо продать квартиру, чтобы себе такое позволить.

Вы показывали свою каюту. Она очень камерная и функциональная.

— Да, если вам кажется, что там мало места, то вам не кажется. Но есть все необходимое для жизни: кровать, санузел, шкаф, рабочее место.

Каюты довольно компактные, но фунциональные и удобные. Там есть все необходимое для жизни Фото: Григорій Мельников Каюты довольно компактные, но фунциональные и удобные. Там есть все необходимое для жизни Фото: Григорій Мельников

А что касается питания. Чем вас кормят? Это шведский стол?

— Не совсем. На морском сленге это называется "mess". До сих пор не понимаю, почему так, потому что в переводе с английского это означает "беспорядок". Словом, буфет работает почти всегда, кроме нескольких часов. То есть еда доступна практически все время, кроме ночи, потому что у членов экипажа разные графики, поэтому стандартное трехразовое питание здесь не организуешь.

То есть пассажиры и члены экипажа питаются отдельно?

— Да. Но мы можем питаться и вместе с пассажирами, но тогда нужно хорошо одеваться. Ну и еще один нюанс — там много людей, которые видели шоу, они часто хотят сфотографироваться, поэтому спокойно не поешь.

А пассажиры также должны красиво одеваться в буфет?

— Нет, они могут приходить в чем угодно. Исключение: когда в ресторанах объявляют тематические вечеринки, куда просят приходить, например, только в белой одежде.

Какой ассортимент блюд?

— В меню есть все, что душа пожелает. Не знаю, насколько надо быть привередливым, чтобы остаться недовольным. Несколько разновидностей мяса и рыбы, всегда есть овощи и фрукты, десерты на выбор. Все довольно вкусно.

На корабле вкусно кормят, но можно перекусить и в уютных ресторанах Фото: Григорій Мельников

Многие боятся круизов из-за трагической истории с "Титаником". На вашей памяти были какие-то опасные ситуации? Шторм, например.

— Это миф, кстати. На судне самая большая угроза не вода, а огонь. Кто-то не погасил окурок — и начинается пожар. Это как раз чаще всего случается. К тому же круизные лайнеры специально выбирают такие маршруты, чтобы избегать штормов. Если есть предупреждение об опасных погодных условиях, то капитан может принять решение не выходить в море. У нас в прошлом году как раз был такой случай, когда мы в порту пережидали тайфун.

Немного не в тему, но мне интересно. А если в круизе кто-то из пассажиров умрет? Что с ним делать?

— Я помню момент, когда мы зашли на свое первое судно, и товарищ проводил нам экскурсию. Он такой говорит: "О, кстати, вот здесь морг". Мы были удивлены. Но это предусмотрено, потому что на круизах часто путешествуют пожилые люди. Именно поэтому на корабле также работает врач, есть медицинский пункт, в случае необходимости больного могут доставить в больницу на вертолете. Кстати, однажды в моей практике такое было, но я не видел эвакуацию собственными глазами, потому что спал — это было рано утром.

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