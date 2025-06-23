Всего за 400 грн: украинка рассказала, как "за копейки" добраться из Украины в Европу (фото, видео)

Из Украины в сердце Венгрии можно доехать за несколько сотен гривен. Впрочем, нужно будет пройти несколько этапов пересадок и проверок.

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О самом дешевом способе добраться из Киева в Будапешт рассказала блогерша beezumec в TikTok.

Из Киева в Будапешт за 400 грн

Для начала покупаем билет на поезд из Киева в Чоп за 200-400 грн (плацкарт). Со студенческим билетом будет еще дешевле. Купе обойдется от 400 до 800 грн.

На самом вокзале ищем международную кассу, где нужно купить билет из Чопа в Захонь (около 200 грн). Это можно и сделать онлайн, но только на сайте венгерской железной дороги.

Блогерша также рассказала, что на вокзале в Чопе есть "Пункт несокрушимости" с чаем, розетками и всем необходимым переждать во время путешествия.

После этого проходим таможенный контроль, садимся в поезд, где нужно пройти еще один контроль. Уже в Захоне просим билет солидарности до Будапешта, который обойдется бесплатно, однако нужно заплатить за места (около 100 грн).

Девушка также отметила, что общественный транспорт в Будапеште для украинцев бесплатный.

Что посмотреть в Будапеште

Обязательно нужно посетить знаменитый венгерский парламент, который становится невероятно красивым ночью, когда освещается, как и весь город.

Венгерский парламент Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Стоит погулять по исторической части города: Будапешт делится в целом на две части — Буда и Пешт.

Будапешт Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

В Будапеште сочетается исторический шлейф и современные мотивы. По ночам здесь царит молодежь, которая организует шумные вечеринки. Есть императорские бани, величественный Дунай, вкусная еда.

Несмотря на скандальные заявления венгерского правительства, люди в Будапеште поддерживают украинцев: когда в Украине были отключения света, венгры в знак солидарности также гасили фонари в городе.

Будапешт Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Также можно посетить Базилику Святого Иштвана, кафе "Нью-Йорк", музеи, галереи. Словом, смотреть есть на что.

Базилика Святого Иштвана Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Винницкой области есть место, которое напоминает Мальдивы.

В Адриатическом море есть невероятный остров Хвар. Он во многих рейтингах стоит рядом с Капри, Бора-Бора, Санторини, Мальдивами и Фиджи.

Кроме того, Фокус писал о трех областях в Украине, которые удивят даже опытных туристов.