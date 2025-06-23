Куда поехать летом в Украине: три неочевидных места с вау-красотами

Если планируете отпуск в Украине, но хотите избежать стандартных направлений, то забудьте о море или переполненных Карпатах. В Украине есть много менее известных, но невероятно атмосферных мест для путешествий.

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Путешественник Вадим Гринько поделился, куда поехать летом в Украине, чтобы получить максимум впечатлений и минимум затрат. В подборке — три области, которые удивят даже опытных туристов.

Отдых в Хмельницкой области: водопады, замки и Бакота

Хмельнитчина — это идеальный вариант для путешествия по Украине летом. Здесь вы найдете тропические водопады, старинные дворцы и замки, где можно даже переночевать. Например, в усадьбе Сцибор-Мархоцкого в селе Отроков номер на двоих стоит около 1000 грн.

Особое место в регионе — затопленное село Бакота. Это уникальная локация, где можно поплавать в каньоне с невероятными пейзажами. Идеально для тех, кто ищет отдых на природе без толп.

На Бакоте можно поплавать в каньоне с красивыми пейзажами Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Путешествие в Житомирскую область: бирюзовые карьеры и инстаграмные локации

Если не знаете, куда поехать на выходные в Украине, то Житомирщина — неочевидный, но очень интересный выбор. Здесь расположен Дружбовский карьер с бирюзовой водой — природное чудо, напоминающее турецкое Памуккале.

Также в регионе стоит посетить Дом рыбака на "Острове любви" возле села Старый Солотвин, а еще — костелы, дворцы и забытые имения. Это прекрасные места для фотосессий и неспешного отдыха.

Дружбовский карьер напоминает турецкий Памуккале Фото: imgur.com

Отдых в Закарпатье летом: термальные воды, горы и средиземноморский климат

Закарпатская область — один из немногих регионов Украины с мягким климатом, похожим на средиземноморский. Летом здесь тепло даже в вечернее время, а еще — нет комендантского часа, что делает отдых особенно комфортным.

Кроме гор, туристов привлекают виноградники, термальные источники, живописные озера и местная кухня. Это отличное направление для сочетания природы, релакса и гастрономических впечатлений.

Синевир — одно из живописных озер в Закарпатской области Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Напомним, Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает Мальдивы, только расположено в Украине.

Фокус также рассказывал о Невицком замке — одной из старейших и самых загадочных крепостей Закарпатья, которая, несмотря на свою уникальность, остается почти незамеченной туристами. Эта средневековая достопримечательность с многовековой историей, расположенная всего в 14 км от Ужгорода, удивляет не только архитектурой, но и мистическими легендами.