Один из самых романтичных замков Украины: где увидеть средневековую сказку среди гор

Невицкий замок — одна из старейших и самых загадочных крепостей Закарпатья, которая, несмотря на свою уникальность, остается почти незамеченной туристами. Эта средневековая достопримечательность с многовековой историей, расположенная всего в 14 км от Ужгорода, поражает не только архитектурой, но и мистическими легендами.

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Фокус рассказывает о Невицком замке — настоящие сокровище Закарпатья.

По данным историков, первые укрепления на месте замка появились еще в XII веке. Они защищали важный торговый путь, проходивший через тогдашний Ужгород. За свою историю Невицкий замок переходил из рук в руки, несколько раз разрушался, но его каждый раз восстанавливали.

До Невицкого замка от Ужгорода можно доехать за 20 минут до Невицкого замка Фото: Карпатиум

В течение почти трех веков замок принадлежал влиятельному роду Другетов. Именно при их правлении сооружение приобрело черты "итальянской" фортификации — новой формы защиты от артиллерии того времени.

Сейчас замок находится в критическом состоянии: большинство конструкций разрушены, а с каждым годом аутентичность памятника стремительно теряется. Однако специалисты отмечают: это одна из самых интересных средневековых крепостей не только Украины, но и всей Европы.

Невицкий замок: жуткая легенда

Существует легенда, что в замке когда-то жила жестокая волшебница — Плохая Дева, турецкая царевна, которая приказывала строить для себя неприступную крепость. Камни носили крестьяне, а в раствор замешивали яйца, молоко — а потом и грудное молоко, отобранное у матерей. Люди умирали, дети голодали, село плакало. В конце концов, юноша из соседнего села поднял восстание и убил Деву.

Эту историю до сих пор рассказывают экскурсоводы, а некоторые жители убеждены, что ее дух до сих пор блуждает по замковым стенам.

Невицкий замок: почему стоит ехать

До Невицкого замка от Ужгорода можно доехать за 20 минут — он расположен в селе Каменица. Из крепости открывается невероятный вид на долину реки Уж. Здесь есть возможность прикоснуться к живой истории Закарпатья и насладиться настоящим "инстаграмным" руинным романтизмом.

Напомним, посреди озера в Польше появился огромный средневековый замок. Причудливое сооружение зафиксировали с воздуха, но никто из местных жителей точно не знает, кому оно принадлежит и зачем построено.

Фокус также писал, что миллиардер построил дворец с золотым убранством, пещерами и личным пляжем.