Один з найромантичніших замків України: де побачити середньовічну казку серед гір

Невицький замок — одна з найстаріших і найзагадковіших фортець Закарпаття, яка, попри свою унікальність, залишається майже непоміченою туристами. Ця середньовічна пам’ятка з багатовіковою історією, розташована всього за 14 км від Ужгорода, дивує не лише архітектурою, а й містичними легендами.

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За даними істориків, перші укріплення на місці замку з’явилися ще у XII столітті. Вони захищали важливий торговельний шлях, що проходив через тодішній Ужгород. За свою історію Невицький замок переходив з рук у руки, кілька разів руйнувався, але його щоразу відбудовували.

До Невицького замку від Ужгорода можна доїхати за 20 хвилин Фото: Карпатіум

Протягом майже трьох століть замок належав впливовому роду Другетів. Саме за їхнього правління споруда набула рис "італійської" фортифікації — нової форми захисту від артилерії того часу.

Зараз замок перебуває у критичному стані: більшість конструкцій зруйновані, а з кожним роком автентичність пам’ятки стрімко втрачається. Проте фахівці наголошують: це одна з найцікавіших середньовічних фортець не лише України, а й усієї Європи.

Невицький замок: моторошна легенда

Існує легенда, що у замку колись жила жорстока чарівниця — Погана Діва, турецька царівна, яка наказувала будувати для себе неприступну фортецю. Камені носили селяни, а у розчин замішували яйця, молоко — а потім і грудне молоко, відібране у матерів. Люди вмирали, діти голодували, село плакало. Зрештою, юнак із сусіднього села підняв повстання і вбив Діву.

Цю історію досі розповідають екскурсоводи, а деякі мешканці переконані, що її дух і досі блукає замковими мурами.

Невицький замок: чому варто їхати

До Невицького замку від Ужгорода можна доїхати за 20 хвилин — він розташований у селі Кам’яниця. З фортеці відкривається неймовірний краєвид на долину річки Уж. Тут є можливість доторкнутись до живої історії Закарпаття та насолодитись справжнім "інстаграмним" руїнним романтизмом.

Нагадаємо, посеред озера у Польщі з'явився величезний середньовічний замок. Химерну споруду зафіксували з повітря, але ніхто з місцевих мешканців точно не знає, кому вона належить і навіщо збудована.

Фокус також писав, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами та особистим пляжем.