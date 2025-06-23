Куди поїхати влітку в Україні: три неочевидні місця з вау-краєвидами

Якщо плануєте відпустку в Україні, але хочете уникнути стандартних напрямків, то забудьте про море чи переповнені Карпати. В Україні є багато менш відомих, але неймовірно атмосферних місць для подорожей.

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Мандрівник Вадим Грінько поділився, куди поїхати влітку в Україні, щоб отримати максимум вражень і мінімум витрат. У добірці — три області, які здивують навіть досвідчених туристів.

Відпочинок у Хмельницькій області: водоспади, замки і Бакота

Хмельниччина — це ідеальний варіант для подорожі Україною влітку. Тут ви знайдете тропічні водоспади, старовинні палаци та замки, де можна навіть переночувати. Наприклад, у садибі Сцибор-Мархоцького в селі Отроків номер на двох коштує приблизно 1000 грн.

Особливе місце в регіоні — затоплене село Бакота. Це унікальна локація, де можна поплавати в каньйоні з неймовірними пейзажами. Ідеально для тих, хто шукає відпочинок на природі без натовпів.

На Бакоті можна поплавати в каньйоні з красивими пейзажами Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Подорож у Житомирську область: бірюзові кар’єри та інстаграмні локації

Якщо не знаєте, куди поїхати на вихідні в Україні, то Житомирщина — неочевидний, але дуже цікавий вибір. Тут розташований Дружбівський кар’єр з бірюзовою водою — природне диво, що нагадує турецьке Памуккале.

Також у регіоні варто відвідати Будинок рибалки на "Острові кохання" біля села Старий Солотвин, а ще — костели, палаци та забуті маєтки. Це чудові місця для фотосесій та неспішного відпочинку.

Дружбівський кар'єр нагадує турецьке Памуккале Фото: imgur.com

Відпочинок у Закарпатті влітку: термальні води, гори та середземноморський клімат

Закарпатська область — один із небагатьох регіонів України з м’яким кліматом, схожим на середземноморський. Улітку тут тепло навіть у вечірній час, а ще — немає комендантської години, що робить відпочинок особливо комфортним.

Крім гір, туристів приваблюють виноградники, термальні джерела, мальовничі озера та місцева кухня. Це чудовий напрямок для поєднання природи, релаксу та гастрономічних вражень.

Синевир – одне з мальовничих озер у Закарпатській області Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Нагадаємо, Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує Мальдіви, тільки розташоване в Україні.

Фокус також розповідав про Невицький замок — одна з найстаріших і найзагадковіших фортець Закарпаття, яка, попри свою унікальність, залишається майже непоміченою туристами. Ця середньовічна пам’ятка з багатовіковою історією, розташована всього за 14 км від Ужгорода, дивує не лише архітектурою, а й містичними легендами.