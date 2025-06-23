Усього за 400 грн: українка розказала, як "за копійки" дістатися з України в Європу (фото, відео)
З України до серця Угорщини можна доїхати за кілька сотень гривень. Втім, потрібно буде пройти кілька етапів пересадок та перевірок.
Про найдешевний спосіб дістатися з Києва до Будапешта розповіла блогерка beezumec у TikTok.
З Києва до Будапешта за 400 грн
Для початку купуємо квиток на потяг з Києва до Чопа за 200-400 грн (плацкарт). Зі студентським квитком буде ще дешевше. Купе обійдеться від 400 до 800 грн.
На самому вокзалі шукаємо міжнародну касу, де потрібно купити квиток з Чопа до Захоні (близько 200 грн). Це можна й зробити онлайн, але тільки на сайті угорської залізниці.
Блогерка також розповіла, що на вокзалі в Чопі є "Пункт незламності" з чаєм, розетками та всім необхідним перечекати під час подорожі.
Після цього проходимо митний контроль, сідаємо в потяг, де потрібно пройти ще один контроль. Уже в Захоні просимо квиток солідарності до Будапешта, який обійдеться безкоштовно, проте потрібно заплатити за місця (близько 100 грн).
Дівчина також наголосила, що громадський транспорт у Будапешті для українців безкоштовний.
Що подивитися в Будапешті
Обовʼязково потрібно відвідати знаменитий угорський парламент, який стає неймовірно красивим уночі, коли освітлюється, як і все місто.
Варто погуляти історичною частиною міста: Будапешт ділиться загалом на дві частини — Буда та Пешт.
У Будапешті поєднується історичний шлейф та сучасні мотиви. Ночами тут панує молодь, яка організовує гучні вечірки. Є імператорські лазні, величний Дунай, смачна їжа.
Попри скандальні заяви угорського уряду, люди в Будапешті підтримують українців: коли в Україні були відключення світла, угорці на знак солідарності також гасили ліхтарі в місті.
Також можна відвідати Базиліку Святого Іштвана, кавʼярню "Нью-Йорк", музеї, галереї. Словом, дивитися є на що.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У Вінницькій області є місце, яке нагадує Мальдіви.
- В Адріатичному морі є неймовірний острів Хвар. Він у багатьох рейтингах стоїть поруч з Капрі, Бора-Бора, Санторіні, Мальдівами та Фіджі.
Крім того, Фокус писав про три області в Україні, які здивують навіть досвідчених туристів.