Сімейство їхало поїздом вздовж всієї Європи, бо мама не захотіла сідати у літак (фото)

Американська родина з семи осіб обрала 30-годинну поїздку чотирма поїздами замість кількагодинного перельоту. 56-річна Сесілія Хеллгорд Колл з Каліфорнії (США) категорично відмовилась сідати на борт через важку аерофобію.

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Єдиний виняток, коли матір сімейства пересилює себе — щорічний політ до Швеції, аби навідати родичів. Вона завжди резервує місце з видом на крило літака, щоб тримати ситуацію на контролі, пише видання People.

"Якщо виникає турбулентність, вона блює або втрачає свідомість. Також у неї виникає сильна тривожність за місяці до польоту. Перестаї нормально їсти й спати", — розповідає Гемма Колл, дочка Сесілії.

Інцидент на Гаваях

Ця фобія розвинулася після травматичного досвіду в ранньому віці. У 20 років чоловік переконав її полетіти на Гаваї, але сильна турбулентність під час рейсу залишила глибокий слід.

Родина на відпочинку Фото: Gemma Call

"Вона ненавидить, коли хтось із моїх братів і сестер також літає. Хоча ця фобія не така сильна, оскільки їй самій не доводиться сідати в літак, але вона хвилюється за нас і не спить. Навіть якщо переліт посеред ночі, вона сидітиме і відстежує деталі польоту", — розкриває Гемма.

Родина подорожувала потягами Фото: Gemma Call

Сесілія дозволяє родині літати лише тими авіакомпаніями, яким довіряє — KLM, Delta або British Airways. Одного разу Гемма жартома згадала про бюджетну авіакомпанію і "ледь не довела маму до серцевого нападу".

Подорож Європою

Цьогоріч у червні родина вирішила помандрувати Європою. Починаючи зі Швеції, вони їхали поїздом через Данію та Німеччину до прибережного містечка в Іспанії, потім через південь Франції, відвідавши Марсель, Кассіс та Ез, до Чінкве-Терре в Італії.

Сесілія Хеллгорд Колл полюбляє їздити потягами Фото: Gemma Call

Після зупинки в Інтерлакені, Швейцарія, сім'я направилась до північної Швеції чотирма різними поїздами. Це зайняло 30 годин.

"Деякі переваги — ви можете побачити набагато більше по дорозі. Наприклад, мандруючи в поїзді, ми зупинялися у маленьких містечках, обідали, досліджували, відвідували пляжі та прогулювалися", — пояснює Гемма.

Порада Сесілії іншим людям, які стикається з подібним страхом, проста: продовжуйте літати, і з часом це може стати трохи легше.

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