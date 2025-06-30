Семейство ехало поездом вдоль всей Европы, потому что мама не захотела садиться в самолет (фото)

Американская семья из семи человек выбрала 30-часовую поездку четырьмя поездами вместо многочасового перелета. 56-летняя Сесилия Хеллгорд Колл из Калифорнии (США) категорически отказалась садиться на борт из-за тяжелой аэрофобии.

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Единственное исключение, когда мать семейства пересиливает себя — ежегодный полет в Швецию, чтобы навестить родственников. Она всегда резервирует место с видом на крыло самолета, чтобы держать ситуацию на контроле, пишет издание People.

"Если возникает турбулентность, она рвет или теряет сознание. Также у нее возникает сильная тревожность за месяцы до полета. Перестает нормально есть и спать", — рассказывает Гемма Колл, дочь Сесилии.

Инцидент на Гавайях

Эта фобия развилась после травматического опыта в раннем возрасте. В 20 лет муж убедил ее полететь на Гавайи, но сильная турбулентность во время рейса оставила глубокий след.

Семья на отдыхе Фото: Gemma Call

"Она ненавидит, когда кто-то из моих братьев и сестер также летает. Хотя эта фобия не так сильна, поскольку ей самой не приходится садиться в самолет, но она волнуется за нас и не спит. Даже если перелет посреди ночи, она будет сидеть и отслеживает детали полета", — раскрывает Гемма.

Семья путешествовала поездами Фото: Gemma Call

Сесилия позволяет семье летать только теми авиакомпаниями, которым доверяет — KLM, Delta или British Airways. Однажды Хэмма в шутку упомянула о бюджетной авиакомпании и "едва не довела маму до сердечного приступа".

Путешествие по Европе

В этом году в июне семья решила попутешествовать по Европе. Начиная со Швеции, они ехали поездом через Данию и Германию в прибрежный городок в Испании, затем через юг Франции, посетив Марсель, Кассис и Эз, до Чинкве-Терре в Италии.

Сесилия Хеллгорд Колл любит ездить на поездах Фото: Gemma Call

После остановки в Интерлакене, Швейцария, семья направилась в северную Швецию четырьмя разными поездами. Это заняло 30 часов.

"Некоторые преимущества — вы можете увидеть гораздо больше по дороге. Например, путешествуя в поезде, мы останавливались в маленьких городках, обедали, исследовали, посещали пляжи и прогуливались", — объясняет Гемма.

Совет Сесилии другим людям, которые сталкивается с подобным страхом, прост: продолжайте летать, и со временем это может стать немного легче.

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