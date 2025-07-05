Семья отдала за отдых $16 тысяч: увидев свой отель, они отчаялись (фото)
39-летняя Люси Хилтон из Манчестера, Великобритания, пожаловалась на грязные номера, поломанную мебель и включение пожарной сигнализации в пятизвездочном отеле Royalton Negril, что на Ямайке.
Вместо райского отдыха Люси получила то, что называет "настоящим кошмаром". Своим негативным опытом британка поделилась в разговоре с изданием Manchester Evening News.
Госпожа Хилтон и ее 30-летний муж заплатили за двухнедельный отдых по системе "все включено" около 8 тысяч долларов. Супруги собирались познакомить своего четырехмесячного сына Лео с родственниками на Ямайке. Родители Люси, Шейла и Грэм Хой, также потратили аналогичную сумму на путешествие.
На сайте пятизвездочного курорта гостям обещали неповторимый опыт отдыха, "изысканные блюда и высочайший уровень обслуживания". Однако реальность оказалась совсем другой.
Неприемлемые условия отдыха
"Это был кошмар от самого заселения. Наш номер — грязный. Номер мамы и папы — также ужасный. Там воняло так, что трудно было дышать, душевая кабина была поломана, диван — сломан, телевизор не работал", — рассказала Люси.
Состояние ресторана неприятно поразило британку: "Пол грязный. Это было невероятно. Грили покрыты толстым слоем грязи, а микроволновки выглядели так, будто их никогда не мыли".
Несмотря на оплаченный пакет, где "все включено", семья была вынуждена есть вне отеля. Но это было еще не самое худшее. Настоящим адом стала ночь с постоянными пожарными сигнализациями. "Предпоследней ночью пожарная сигнализация сработала в 23:00. Мы подумали, что ее тестируют, хотя это странное время для проверки. Сигнализация работала постоянно — каждые десять минут с 1:00 до 5:00 утра", — вспоминает Люси.
Это серьезно повлияло на семью: "Лео кричал, поэтому ему пришлось надеть наушники. Мы сидели на балконе до 5:00 утра. По отдельности эти проблемы кажутся мелкими, но вместе взятые они создают большую проблему.
"Мама с папой отчаянно хотели вернуться домой уже с третьего дня", — утверждает Люси.
По словам женщины, эта поездка имела особое значение для семьи, ведь они целый год собирали деньги, чтобы познакомить Лео с родственниками на Ямайке.
Реакция представителей отеля
Администрация заведения отреагировала на жалобы: номера убрали, предложили семье другой вариант размещения, бесплатные пляжные кабинки с обслуживанием официантов, а также в качестве жеста доброй воли — ваучер на скидку.
Супруги борются за возврат средств, но туристическая компания отказывается удовлетворить их требования. "Они сказали, что ничего не могут сделать. Их ответ отвратительный, но я не удивлена. Это был наш первый семейный отпуск. Мы так ждали его, но он оказался ужасным", — говорит Люси.
Такого раньше не было
Это была уже четвертая по счету поездка Люси в этот отель. Женщина утверждает, что условия значительно ухудшились с тех пор, как она была там в последний раз — в 2021 году. "Я всегда говорила, что Ямайка — лучший карибский остров. Люди дружелюбные, очень аутентично, есть чем заняться, но эта поездка меня оттолкнула", — призналась разочарованная туристка.
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