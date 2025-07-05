Семья отдала за отдых $16 тысяч: увидев свой отель, они отчаялись (фото)

39-летняя Люси Хилтон из Манчестера, Великобритания, пожаловалась на грязные номера, поломанную мебель и включение пожарной сигнализации в пятизвездочном отеле Royalton Negril, что на Ямайке.

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Вместо райского отдыха Люси получила то, что называет "настоящим кошмаром". Своим негативным опытом британка поделилась в разговоре с изданием Manchester Evening News.

Госпожа Хилтон и ее 30-летний муж заплатили за двухнедельный отдых по системе "все включено" около 8 тысяч долларов. Супруги собирались познакомить своего четырехмесячного сына Лео с родственниками на Ямайке. Родители Люси, Шейла и Грэм Хой, также потратили аналогичную сумму на путешествие.

На сайте пятизвездочного курорта гостям обещали неповторимый опыт отдыха, "изысканные блюда и высочайший уровень обслуживания". Однако реальность оказалась совсем другой.

Неприемлемые условия отдыха

"Это был кошмар от самого заселения. Наш номер — грязный. Номер мамы и папы — также ужасный. Там воняло так, что трудно было дышать, душевая кабина была поломана, диван — сломан, телевизор не работал", — рассказала Люси.

Состояние ресторана неприятно поразило британку: "Пол грязный. Это было невероятно. Грили покрыты толстым слоем грязи, а микроволновки выглядели так, будто их никогда не мыли".

Условия в отеле Фото: Lucy Hylton Условия в отеле Фото: Lucy Hylton

Несмотря на оплаченный пакет, где "все включено", семья была вынуждена есть вне отеля. Но это было еще не самое худшее. Настоящим адом стала ночь с постоянными пожарными сигнализациями. "Предпоследней ночью пожарная сигнализация сработала в 23:00. Мы подумали, что ее тестируют, хотя это странное время для проверки. Сигнализация работала постоянно — каждые десять минут с 1:00 до 5:00 утра", — вспоминает Люси.

Это серьезно повлияло на семью: "Лео кричал, поэтому ему пришлось надеть наушники. Мы сидели на балконе до 5:00 утра. По отдельности эти проблемы кажутся мелкими, но вместе взятые они создают большую проблему.

"Мама с папой отчаянно хотели вернуться домой уже с третьего дня", — утверждает Люси.

Родители Люси Хилтон со своим внуком Фото: Lucy Hylton

По словам женщины, эта поездка имела особое значение для семьи, ведь они целый год собирали деньги, чтобы познакомить Лео с родственниками на Ямайке.

Реакция представителей отеля

Администрация заведения отреагировала на жалобы: номера убрали, предложили семье другой вариант размещения, бесплатные пляжные кабинки с обслуживанием официантов, а также в качестве жеста доброй воли — ваучер на скидку.

Супруги борются за возврат средств, но туристическая компания отказывается удовлетворить их требования. "Они сказали, что ничего не могут сделать. Их ответ отвратительный, но я не удивлена. Это был наш первый семейный отпуск. Мы так ждали его, но он оказался ужасным", — говорит Люси.

Такого раньше не было

Это была уже четвертая по счету поездка Люси в этот отель. Женщина утверждает, что условия значительно ухудшились с тех пор, как она была там в последний раз — в 2021 году. "Я всегда говорила, что Ямайка — лучший карибский остров. Люди дружелюбные, очень аутентично, есть чем заняться, но эта поездка меня оттолкнула", — призналась разочарованная туристка.

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Кроме того, в эксклюзивном интервью Фокусу артист родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы цирковым акробатом на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также преимуществах и недостатках профессии.