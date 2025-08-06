Разлетались купальники: женщины массово подрались на пляже Одессы — их поссорила русская музыка

На пляже в Одессе вспыхнула массовая драка между отдыхающими после того, как кто-то включил русскую музыку.

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Инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана на пляже "Золотой Берег". В воскресенье, 3 августа, местные паблики начали распространять видео драки девушек — позже к ним присоединились и мужчины.

В кадре можно увидеть, как несколько женщин толкают, тянут друг друга и хватают за волосы, после чего падают на песок. Позже к схватке присоединяются и другие отдыхающие. После короткого затишья схватка началась с новой силой.

В медиа сообщают, что причиной конфликта стала российская музыка. Поскольку публичное воспроизведение враждебного контента в Украине запрещено, любое нарушение могло вызвать возмущение среди горожан.

Позже о курьезном инциденте начали писать и иностранные медиа, в частности британский таблоид The Sun.

Драка на пляже в Одессе Фото: Telegram

Во время войны Одесса почти ежедневно под прицелом ударов беспилотников и ракет. С начала войны в феврале 2022 года город пережил более 700 атак со стороны России. В результате погибли по меньшей мере 131 мирный житель города и еще более 312 получили ранения.

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