ЗС РФ вдарили по заводу в Одеській області, де виробляють коньяк Aznauri (фото, відео)

Унаслідок масованого удару в Одеській області постраждало підприємство Akkerman Distillery в Білгород-Дністровському районі, де виготовляють знаменитий коньяк Aznauri.

Керівництво компанії Global Beverage Trade (GBT) повідомило, що зруйновано цех розливу і склади.

"Це важкий удар для нашої команди і всього ринку. Найголовніше — ніхто з людей не постраждав", — ідеться в повідомленні компанії у Facebook.

Однак любителів напою заспокоїли, запевнивши, що залишилися сформовані запаси готової продукції, і купити коньяк не є проблемою. В Akkerman Distillery наголосили, що працюють над відновленням виробництва і сподіваються, що повернуться ще сильніше.

Вогонь охопив 1200 кв. м. підприємства Фото: t.me/odeskaODA

"Aznauri — це не тільки коньяк. Це про силу, стійкість і віру, що навіть у найтемніші часи ми не здаємося. Ці цінності живуть у кожній з нашої команди. Дякуємо вам, нашим споживачам і партнерам, за підтримку", — заявили в компанії.

Завод гасили три години Фото: t.me/odeskaODA

За інформацією ресурсу "Пропозиція", пошкоджень зазнало тільки виробництво коньяків, а вина під брендом Aznauri виробляють у звичайному режимі.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер говорив, що під час атаки 50 співробітників заводу було евакуйовано. Знищено понад 100 тисяч пляшок вина Aznauri. Після ударів вогонь охопив 1200 квадратних метрів площі, і пожежникам знадобилося три години для його ліквідації.

Рятувальники гасять завод у Білгород-Дністровському районі

Нагадаємо, торік коньяк Aznauri отримав міжнародну відзнаку "Бренд №1 за темпами зростання у світі".

