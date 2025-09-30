Дніпро і Харків під атакою "Шахедів": що відомо наразі
30 вересня після обіду ЗС РФ влаштували масований обстріл українських міст дронами. Під атакою опинилися Дніпро і Харків.
Мер Харкова Ігор Терехов спочатку повідомив про те, що о 15:25 по Київському району міста було завдано удару "Блискавкою". БПЛА врізався в землю.
Потім протягом години в місті прогриміли ще щонайменше п'ять вибухів. Усі вони припали все ж на той же Київський район.
На Дніпро перші ворожі дрони ближче до 16:00. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БПЛА в Дніпропетровській області в південно-західному напрямку. Перші вибухи в передмісті пролунали о 15:58.
За інформацією з місцевих пабліків, у Дніпрі чули щонайменше чотири вибухи, один із яких припав на центр міста. Очевидці пишуть про прильоти та пожежі.
Telеrgram-канал "Реальний Дніпро" повідомляє про прильоти між будинками, а також про те, що є поранені.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив інформацію про поранених, проте не назвав їхню кількість.
Раніше повідомлялося, що Альона Лесніченко, яка загинула разом із чоловіком і синами в селі Чернеччина Сумської області, була вагітна двійнею.
Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по заводу в Одеській області, де виробляють коньяк Aznauri.